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В центре Минска прошел концерт Дмитрия Войтюшкевича

09.08.2019 23:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске во внутреннем дворике столичного бара Dozavtra на Независимости, 58, прошел концерт Дмитрия Войтюшкевича. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY.


20 июля белорусский музыкант отметил 48-летие, в честь чего и решил порадовать поклонников внезапным бесплатным выступлением. О своем небольшом сольнике Войтюшкевич сообщил за несколько дней до концерта.







 
Теги: Минск
 
 
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В июле белорусский музыкант отметил 48-летие, в честь чего и решил порадовать поклонников внезапным бесплатным концертом.
 
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