В центре Минска прошел концерт Дмитрия Войтюшкевича

Источник материала: Tut.by

В Минске во внутреннем дворике столичного бара Dozavtra на Независимости, 58, прошел концерт Дмитрия Войтюшкевича. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY.





20 июля белорусский музыкант отметил 48-летие, в честь чего и решил порадовать поклонников внезапным бесплатным выступлением. О своем небольшом сольнике Войтюшкевич сообщил за несколько дней до концерта.























