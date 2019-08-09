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В центре Минска прошел концерт Дмитрия Войтюшкевича
Источник материала: Tut.by
В Минске во внутреннем дворике столичного бара Dozavtra на Независимости, 58, прошел концерт Дмитрия Войтюшкевича. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY.
20 июля белорусский музыкант отметил 48-летие, в честь чего и решил порадовать поклонников внезапным бесплатным выступлением. О своем небольшом сольнике Войтюшкевич сообщил за несколько дней до концерта.
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В июле белорусский музыкант отметил 48-летие, в честь чего и решил порадовать поклонников внезапным бесплатным концертом.
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