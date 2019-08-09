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Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»

09.08.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»
Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»

Сегодня в конференц-зале районного исполнительного комитета прошла встреча председателя районного исполнительного комитета Д.В. Бочкова с населением по вопросам социально-экономического развития за первое полугодие нынешнего года.

В самом начале встречи председатель райисполкома призвал к разговору в открытом формате. И диалог состоялся. Выслушав информацию заместителей председателя райисполкома об итогах социально-экономического развития Кричевщины за первое полугодие нынешнего года, участники встречи задавали вопросы, высказывали предложения. Разговор шел о привлечении инвестиций в экономику района, жилищном строительстве, развитии здравоохранения, социально культурной сферы, реализации местных инициатив…

В зале собрались неравнодушные люди, болеющие за свою малую родину. Слова руководителя района были услышаны и поддержаны участниками встречи. Только упорный и кропотливый труд, вовлеченность каждого жителя Кричевщины в работу по дальнейшему социально-экономическому развитию малой родины позволит еще более успешно двигаться вперед.
Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»

Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»

Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»

Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»

Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»

Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»

Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»

Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»

 
 
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Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…» Сегодня в конференц-зале районного исполнительного комитета
 
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