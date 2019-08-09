|
Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»
09.08.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Сегодня в конференц-зале районного исполнительного комитета прошла встреча председателя районного исполнительного комитета Д.В. Бочкова с населением по вопросам социально-экономического развития за первое полугодие нынешнего года.
В самом начале встречи председатель райисполкома призвал к разговору в открытом формате. И диалог состоялся. Выслушав информацию заместителей председателя райисполкома об итогах социально-экономического развития Кричевщины за первое полугодие нынешнего года, участники встречи задавали вопросы, высказывали предложения. Разговор шел о привлечении инвестиций в экономику района, жилищном строительстве, развитии здравоохранения, социально культурной сферы, реализации местных инициатив…
В зале собрались неравнодушные люди, болеющие за свою малую родину. Слова руководителя района были услышаны и поддержаны участниками встречи. Только упорный и кропотливый труд, вовлеченность каждого жителя Кричевщины в работу по дальнейшему социально-экономическому развитию малой родины позволит еще более успешно двигаться вперед.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…»
Дмитрий Бочков: «Только упорный и кропотливый труд позволит нам еще более успешно двигаться вперед…» Сегодня в конференц-зале районного исполнительного комитета
|
Свежие газеты
Архив (Разное)