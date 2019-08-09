Эти профессии умрут за пять лет. Как выжить, если вы нашли свою в расстрельном списке

Кyky опубликовал материал о профессиях будущего. опубликовал материал о профессиях будущего.





В нем вы найдете специальности, которых не станет уже через пять лет. если ваше дело жизни оказалось в списке, не грустите — вы еще успеете освоить новую профессию, которой осталось жить подольше.





Что вообще происходит?

Мы живем в VUCA-мире. Да, это похоже на восклицания нецивилизованных приматов, и в принципе совпадает с его значением. VUCA-мир — это нестабильный (volatility), неопределенный (uncertainty), сложный (complexity) и неоднозначный (ambiguity) мир, в котором планы трудно реализуемы, любые прогнозы смешны, а прошлое не определяет будущее. Смиритесь!





Прибавим к этому повсеместную дигитализацию – в передовых странах уже стыдно подписывать документ от руки, а не электронным автографом. НЕ забудем уберизацию, когда деньги падают в карманы «альтруистов», которые любят делиться. Интернет вещей с возможность передачи информации от холодильника смартфону и обратно. Развитие виртуальной и дополненной реальности, удаленных офисов, роботов и полной автоматизации всего, что нечто производит. Даже в Минске уже есть компании, в которых людей пытаются заменять роботами (и об этом мы тоже готовим материал).





Задумавшись над этим, Московская школа управления «Сколково» и Агентство стратегических инициатив провели исследование. 2500 экспертов, в том числе компании-гиганты IBM, Intel, Газпром, Аэрофлот, Роскосмос определили востребованные профессии в 19 отраслях экономики. Таким образом в 2014 году вышел первый «Атлас профессий будущего», в котором авторы указали умирающие и только зарождающиеся специальности.





Почему моя профессия должна умереть?

Современное вымирание специальностей не первый случай «переобувания» во вселенной. Просто сейчас под удар реже попадают низкоквалифицированные работники, например, гастарбайтеры: их работа пока все равно нужна, да и стоит она меньше, чем зарплата середнячка или робота. Но умное железо, дешевея и совершенствуясь, отнимет и их крохи, потому что способно работать больше, в более сложных условиях – и не устраивает забастовки.





Но специальности не умирают в один день. Представьте, что вы работаете в опенспейсе, рядом с вами раньше сидел коллега, а теперь — только включенный компьютер, который выполняет его работу. Это эксперимент руководства, который пока не затронул вас. Проходит год-полтора, директор замечает, что программа отлично справляется с рутинными заданиями, и принимает решение уволить оставшихся сотрудников отдела. И вас в том числе. Оправившись от случившегося, вы начинаете искать новое место, но сталкиваетесь с тем, что и другие офисы постепенно меняют людей на машины. И уже через пять лет найти вашу специальность можно только в каком-нибудь агрогородке, где технологий боятся, а мониторы перед работой перекрещивают.





Кто ответственен за убийство профессий? Частично – роботы. Не думайте, что они подсидели только заводских рабочих, роботизируется даже хирургия. Искусственному интеллекту не лень учиться, в отличие от нас, а потом анализировать терабайты данных, поэтому такой неутомимый сотрудник заберет и вашу работу. И, конечно, рабочая сила мигрантов, которая просто дешевая — очень важный пункт для капиталистического общества. А вот аутсорсинг, 3D-принтеры и генномодифицированные бактерии могут истребить (и уже делают это) целые отрасли производства – как тяжелого, так и легкого. Думали ли вы когда-нибудь, что вас сможет заменить бактерия?





Какие профессии умрут к следующему году?

Начнем с предсказуемых рабочих специальностей, которые буквально к 2020-му выйдут на пенсию.





Сканеры QR-кодов, оплата смартфоном или банковской картой в одно касание забирают работу билетеров, делая покупку билетов и их проверку быстрее и экологичнее. Во-первых, никто не смачивает палец слюной, отсчитывая сдачу. Во-вторых, никакой бумаги. В-третьих, в том же кинотеатре можно поставить много таких аппаратов, чтобы не собирать длинные очереди.





Больше не нужны парковщики. Машины уже сами паркуются — только подвести ее к месту, а дальше она сама. Не надо указывать направление, в котором есть свободное место — пустой слот подсвечивается зеленым. Добавляем автоматические шлагбаумы, аппараты для оплаты и камеры слежения — и вот еще целый слой населения остается без работы.





На сайтах есть FAQ с ответами на самые популярные работы. А если что-то не прописано, то ответить может бот. То же самое касается и call-центров, где операторов заменяет искусственный интеллект, который научили помогать запутавшемуся человеку.





Все меньше нам придется сидеть в застрявшем лифте в ожидании лифтера и страдать от клаустрофобии. Лифтовые системы начинают делать полностью автоматизированными. Больше никаких диспетчеров, которые недовольным голосом говорят: «Сейчас мастер к вам приедет».





Дроны, доставляющие посылки, пока кажутся нам далекой перспективой. Хотя еще в 2013 Amazon заявил, что будет доставлять мелкие грузы в течение 30 минут по воздуху. Более распространенная практика — доставка посылок логистическими компаниями прямо к двери или в центр самовывоза. Плюс автоматизированные почтовые отделения набирают популярность в мегаполисах. Да и вспомните, когда вы последний раз отправляли бумажное письмо, особенно, когда даже у вашей бабушки есть Telegram? Почтальоны тоже уходят в небытие.





Не нашли свою профессию, потому что вас сложно заменить «тупой железкой»?

До 2020 года с работой придется попрощаться сметчикам. Объемы данных, от которых человеческие глаза лезут на лоб, передадут программам, похожим на усовершенствованные таблицы Excel.





Стенографисты уже звучат как атавизмы рынка труда. А уже в следующем году любая компания, которой нужно переводить аудио в письменный документ, сможет позволить себе подписку на программы распознавания голоса. Им понадобится всего несколько минут для работы, на которую обычному человеку требуется минимум час.













Даже копирайтеры, для которых последние пару лет открылось огромное количество курсов, исчезнут с профессионального поля. Однообразные тексты могут генерировать боты и искусственный интеллект, подключенные к базам литературных данных. Они же заодно и SEO-оптимизацию сделают — значит можно вычеркивать зарплату сразу двух сотрудников. В живых останутся только те, кто выработал собственный стиль и, в принципе, превратился в полноценного автора.





Турагенты тоже уже начали выходить на пенсию – дальше будут только масштабные увольнения. Зачем лишний человек, если все можно заказать и выбрать в интернете?





Не зря сейчас появилось много курсов ораторского мастерства, ведь иначе лекторамне пережить бум образовательных онлайн-платформ. Сейчас преподаватели должны давать уникальные знания и опыт, или быть очень харизматичными спикерами, на лекции (как онлайн, так и офлайн) которых будут собираться сотни слушателей. Иначе они отправляются на обочину.





Больше никто не будет снимать фильмы, где библиотекарша превращается в чудесную принцессу после встречи с прекрасным мужчиной, который забежал в архив, чтобы спрятаться от бандитов. Во-первых, это штампованный сюжет 90-х, во-вторых, работа библиотекаря тоже канет в Лету.





У испытателей бывает опасная работа. А большие издержки покрываются большими зарплатами и дорогими страховками. Поэтому их всех совсем скоро заменят роботы, симуляторы и компьютерное моделирование.





Эникейщики (any-key специалисты), которые выступали технической поддержкой пользователей ПК, тоже окончательно пропадут. Ведь уже каждый школьник в любом уголке земли знает как нажать Enter или Ctrl+C.





А каких профессий не станет через пять лет?

Профессия вахтера уже исчезла во многих развитых странах. Появились автоматические ключи, сканеры отпечатков пальцев и сетчатки, которые обеспечивают лучшую безопасность офисных и жилых помещений, нежели женщина 60 лет, которая в фойе смотрит сериалы на старом «Витязе».





Шахтеры миру тоже больше не будут нужны. Во-первых, это не экологично, да и подвергать людей такому риску жестоко. Во-вторых, сырье, которое добывается шахтным способом, например, уголь, становится не особо актуальным.





Добыча энергетических ресурсов тоже будет отходить на задний план, потому что количество этих ископаемых подходит к концу, а добывать их опасно. Поэтому бурильщики вместе с шахтерами будут осваивать новые профессиональные горизонты.





Видели эти стильные электропоезда, которые доезжают из Минска до Гомеля за три часа? Такими же делают и товарные составы, которые управляются автопилотом, а значит – прощайте машинисты.





ДПСники тоже скоро станут экзотическими работниками. В это слабо верится, но камеры слежения, возможность подключаться к любому транспортному средству через беспроводную связь и развитие других интеллектуальных систем управления транспортным потоком просто вытеснит эту специальность. И больше не будет шуток про пузатых инспекторов и их черно-белые волшебные палочки.





Фасовщиков и варщиков на пищевых производствах в ближайшие десять лет заменят роботы, а через 20-25 — био-3D-принтеры, которые будут печатать продукты на дому – только успевай покупать подходящий порошок для печати.





Если прорабы на стройках не поднажмут и не обучатся компьютерным навыкам, то им придется прощаться со своей работой. Обычный надзор над строителями больше не прокатит.





Сапожники и швеи без творческого подхода к своей работе также начнут «отмирать». 3D-принтеры станут дешеветь, и каждый пользователь сможет печатать себе новые кроссовки и джинсы по макетам известных брендов.





Еще лет семь – и таксисты больше не будут предлагать записать их телефончик на всякий пожарный. Их целиком заменят беспилотники.





Ну и что там слышно о высокоинтеллектуальных креативщиках?

Прибавьте пять лет и отнимите профессию юрисконсульта — несложная арифметика будущего. Уже сейчас на многих правовых порталах есть раздел FAQ, плюс развиваются боты и сообщества с внутренними экспертами.





Только устаревшие нормы законодательства – вроде обязательной печати или подписи синей шариковой ручкой – могут удержать профессию нотариуса на плаву еще какое-то время. Но развитие электронной документации и проверки подлинности личности по биометрии будет сильно наступать на пятки. И однажды наступит фатально.





Составители «Атласа будущих профессий» говорят, что провизоры будут невостребованными после 2020 года. Люди уже сейчас могут заказать лекарства, а службы доставки привезут спрей для носа прямо к дивану. Это даже удобнее, ведь никому не хочется выходить в аптеку, когда у тебя температура.





Искусственный интеллект — опасность номер один для аналитиков, которые выполняют стандартные повторяющиеся операции. Чем дешевле такие программы будут стоить, тем быстрее эта профессия умрет.





Риэлторов ненавидят настолько, что создают гражданские инициативы и помогают людям найти квартиру бесплатно. А онлайн-платформы и дигитализированные способы оплаты окончательно «прибьют» этих специалистов. Выживут только те, кто за пару минут разговора с клиентом понимает, чего он хочет – то есть отличные психологи и коммуникаторы.





В Youtube кому-то из вас наверняка попадалась реклама «секретаря», который крепится на стену в офисе. Одним нажатием можно забукировать переговорку, запланировать встречу тому или иному сотруднику и заказать комплексный обед для всех. Даже если нет, то Google-календарь уже сейчас заменяет секретарш и ресепшионистов. Если их работа не предполагает полноценное ассистирование начальнику – в них просто нет смысла.









Изменения коснутся и бюрократического аппарата, особенно тех людей, которые занимаются подписыванием и перекладыванием документов. Операторы государственных услуг утонут в истории, как когда-то кучера.





Логисты, бойтесь, вам тоже не спрятаться от нового дивного мира технологий. Так как количество транспортировок разной сложности и масштабов только растет, одному человеку практически невозможно менеджерить их все. Поэтому массово внедряются автоматические системы управления и отслеживания перевозок. Люди будут необходимы только для принятия сложных решений в экстренных ситуациях – например, когда груз украли, а страховки на него не было.





Растущая популярность онлайн-банков доказала, что банковские операционистыбудут не нужны, так как все операции можно производить из любой точки с WiFi-доступом — только установи приложение и имей деньги на счету. И вероятность операционной ошибки стремится к нулю.





Нам тяжело это признавать, но профессия журналиста тоже под угрозой скорого исчезновения. Как показал опыт Bloomberg, искусственный интеллект уже пишет новости получше некоторых сотрудников. А блогеры куда быстрее добывают эксклюзивную информацию и постят ее в Telegram-каналах. Поэтому журналистам, которые на самом деле являются копирайтерами лонгридов, не выжить. Спасет только авторское творчество и уникальные выводы, к которым вряд ли (в ближайшее время) придет компьютерная программа.





Фитнес-браслеты, счетчики шагов и роботы-таблетки, которые отслеживают состояние организма и показывают данные на смартфоне заменят диагностов. Даже сейчас есть приложения, в которых ИИ может поставить правильный диагноз, но его пока лучше проверить у специалиста (технология сырая, а жить-то хочется).





Сисадминов, которые сидят на плотной подушке безопасности из высокой зарплаты, вытеснят компьютерные программы. Сначала они следили за работой компьютеров, а теперь они забирают их работу — цифровая драма, когда ученик поверг учителя и занял его место под солнцем.





И что теперь делать?

Если вы нашли ваш род деятельности в списке специальностей-пенсионеров, то пора задаться вопросом: что делать, чтобы не оказаться за бортом? Во-первых, надо учиться работать головой. Вычисления по формуле, написание текста по шаблону или монотонная выдача билетов — действия, которые можно выучить за пару-тройку повторений и дальше вообще не задействовать нейронные связи. Поэтому пока ваш отдел не распустили, регистрируйтесь на бесплатные курсы по чему угодно или начинайте изучать новый язык — запускайте работу мозга.





А во-вторых, поймите, что мир на высоких скоростях не бережет людей с синдромом вахтера и тех, кто застрял в 90-х, пользуясь бабушкиными советами. Выходить из зоны комфорта нужно начинать прямо сейчас. Выберете совершенно «неподходящее» вашей профессии мероприятие в Facebook или откройте книгу, которую вы «в здравом уме» никогда бы не начали читать. И вы увидите, что мир намного разнообразнее, чем перекладывание бумажек между бухгалтерией и почтой. А если вашей профессии нет в этом списке, сильно не расслабляйтесь – ведь мы говорили только о специальностях, которые исчезнут за пять лет.



