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БАТЭ подписал контракт с 19-летним Владиславом Глинским
Источник материала: Партизан
БАТЭ подписал контракт с 19-летним Владиславом Глинским, информирует клубная
Владислав Глинский / tarpeda.org
В этом году Владислав Глинский играл за минское "Торпедо", которое недавно снялось с чемпионата. Он — игрок молодёжной сборной Беларуси.
В конце июля в СМИ появлялась информация о заинтересованности в Глинском российского клуба "Оренбург". Однако футболист продолжит свою карьеру в Беларуси.
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БАТЭ подписал контракт с 19-летним Владиславом Глинским, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что в ближайшее время футболист будет тренироваться с...
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