БАТЭ подписал контракт с 19-летним Владиславом Глинским





Владислав Глинский​ / tarpeda.org





В этом году Владислав Глинский играл за минское "Торпедо", которое недавно снялось с чемпионата. Он — игрок молодёжной сборной Беларуси.





В конце июля в СМИ появлялась информация о заинтересованности в Глинском российского клуба "Оренбург". Однако футболист продолжит свою карьеру в Беларуси.