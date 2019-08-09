Заико о рынке труда в Беларуси: Это рынок невольников!

На Примусе . Об этом Леонид Заико заявил в программе





Его собеседник — руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук подтвердил:









— Мы прирастаем корнями к одному месту, и это является ловушкой. Люди не думают за рамками радиуса десять километров от своей квартиры.





— Это наследие проклятого прошлого феодализма, — высказался Леонид Заико. — Меня это поражает. И главное, что папы-мамы, дедушки-бабушки непременно хотят, чтобы дети построили квартиру и непременно в Минске . Это будет Каменная горка, каменный мешок, совершенно бесперспективное место, где на каждый метр 244 Фроси и Васи, которые работают на тракторном или других заводах и у которых жизнь в деревне была бы лучше.





Решить проблему занятости на селе может только частная собственность, считает экономист. Мешают этому власти, которые не хотят, чтобы в деревне были свободные, богатые и самостоятельные люди.









— Посмотрите, что такое американский фермер? У него два кольта, дробовик и своя земля. И попробуй сунься! Поэтому если нет частной собственности на землю, людей будет мотать по стране, как щепку в Эгейском море. Земля привязывает, кормит и дает все, что хотите. Мы загнали людей в бетонные коробки с чистого воздуха из деревянного дома.





Как отметил Заико, на первом месте у людей во всем мире работа.





— Как мои друзья делают? Жил в Вашингтоне — нашел работу в Калифорнии. Поехал, контракт подписал, потом взял напрокат здоровый трейлер, сел за руль, погрузил вещи и поехал. А у нас попробуй человека сковырни. Он будет сидеть в своем Шклове. И что? Это рынок труда? Это рынок невольников, прикованных к своим местам. Рынок — это мобильность, — заключил эксперт и предложил убрать регистрацию по месту жительства и стимулировать развитие арендного жилья.