ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заико о рынке труда в Беларуси: Это рынок невольников!

09.08.2019 21:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный экономист считает, что белорусы попали в ловушку: для людей на первом месте стоит жилье, а не занятость.

Об этом Леонид Заико заявил в программе На Примусе.

Его собеседник — руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук подтвердил:


— Мы прирастаем корнями к одному месту, и это является ловушкой. Люди не думают за рамками радиуса десять километров от своей квартиры.

— Это наследие проклятого прошлого феодализма, — высказался Леонид Заико. — Меня это поражает. И главное, что папы-мамы, дедушки-бабушки непременно хотят, чтобы дети построили квартиру и непременно в Минске. Это будет Каменная горка, каменный мешок, совершенно бесперспективное место, где на каждый метр 244 Фроси и Васи, которые работают на тракторном или других заводах и у которых жизнь в деревне была бы лучше.

Решить проблему занятости на селе может только частная собственность, считает экономист. Мешают этому власти, которые не хотят, чтобы в деревне были свободные, богатые и самостоятельные люди.


— Посмотрите, что такое американский фермер? У него два кольта, дробовик и своя земля. И попробуй сунься! Поэтому если нет частной собственности на землю, людей будет мотать по стране, как щепку в Эгейском море. Земля привязывает, кормит и дает все, что хотите. Мы загнали людей в бетонные коробки с чистого воздуха из деревянного дома.

Как отметил Заико, на первом месте у людей во всем мире работа.

— Как мои друзья делают? Жил в Вашингтоне — нашел работу в Калифорнии. Поехал, контракт подписал, потом взял напрокат здоровый трейлер, сел за руль, погрузил вещи и поехал. А у нас попробуй человека сковырни. Он будет сидеть в своем Шклове. И что? Это рынок труда? Это рынок невольников, прикованных к своим местам. Рынок — это мобильность, — заключил эксперт и предложил убрать регистрацию по месту жительства и стимулировать развитие арендного жилья.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный экономист считает, что белорусы попали в ловушку: для людей на первом месте стоит жилье, а не занятость.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Добро пожаловать в Рим": дерзкую и нежную комедию покажут в Минске с 15 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика