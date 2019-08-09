В Беларуси добавится 5 российских телеканалов, среди них пропагандистский RATNIK

Еврорадио . Это телеканалы “АИВА” (музыкальный), “RATNIK” (социально-образовательный), “Матч! Планета” (спортивный), “Сказки Зайки” (детский), “Джой Кук” (кулинарный). Разрешение на распространение выдано на 3 года, пишет





Из этого списка выделяется RATNIK, который позиционируется как социально-образовательный, но по факту занимается пропагандой идеи великой России. На логотипе телеканала — двухглавый орёл на фоне триколора, а в его описании читаем:





Да — мы про Россию. Но про Россию, а не про “Рашку”, как сейчас, называет нашу страну так называемый “креативный класс”.