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"Мы - хозяева этой страны": Глава профсоюза РЭП призвала рабочих отстаивать свои права

09.08.2019 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активисты Профсоюза радиоэлектронной промышленности Брестчины посетили Александра Сахарука, который выходит из голодовки. Сейчас

 Александр еще находится в отпуске в своей родной деревне Репяхи, паведамляе “Радыё Рацыя”.

"Наш приезд - это демонстрация солидарности с нашим другом, который поддержал рабочего Сергея Вакуленко. Жаль, что другие рабочие не поддержали Вакуленко и Сахарука", - говорит глава профсоюза Зинаида Михнюк:

- Должна быть солидарность. Нужно, чтобы рабочие отстаивали свои права на своем рабочем месте. Потому что мы - хозяева этой страны.


Александр Сахарук считает свою семидневную голодовку важным опытом на будущее. Поскольку ситуация в Беларуси в связи с новым Трудовым кодексом ничего хорошего не обещает:

- Этот опыт мне пригодится. Мало ли что со мной будет? Я решил попробовать свои силы.

- Рабочие должны проявлять солидарность, когда человек попадает в такую ситуацию, когда остается без работы.

Друзья Сахарука совместили акт солидарности с обсуждением дальнейшей работы профсоюза, популярность которого растет в связи с ухудшением экономической ситуации.
 
 
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Активисты Профсоюза радиоэлектронной промышленности Брестчины посетили Александра Сахарука, который выходит из голодовки. Сейчас
 
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