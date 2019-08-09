"Мы - хозяева этой страны": Глава профсоюза РЭП призвала рабочих отстаивать свои права

Александр еще находится в отпуске в своей родной деревне Репяхи, паведамляе

"Наш приезд - это демонстрация солидарности с нашим другом, который поддержал рабочего Сергея Вакуленко. Жаль, что другие рабочие не поддержали Вакуленко и Сахарука", - говорит глава профсоюза Зинаида Михнюк:

- Должна быть солидарность. Нужно, чтобы рабочие отстаивали свои права на своем рабочем месте. Потому что мы - хозяева этой страны.

Александр Сахарук считает свою семидневную голодовку важным опытом на будущее. Поскольку ситуация в Беларуси в связи с новым Трудовым кодексом ничего хорошего не обещает:





- Этот опыт мне пригодится. Мало ли что со мной будет? Я решил попробовать свои силы.





- Рабочие должны проявлять солидарность, когда человек попадает в такую ситуацию, когда остается без работы.