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В Минске загорелось здание церкви

09.08.2019 21:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возгорание произошло из-за ремонтных работ на крыше.



ЧП случилось в пятницу, 9 августа, в столице, информирует пресс-служба Минского городского управления МЧС в официальном аккаунте в Твиттере.

Сообщение о пожаре и задымлении поступило во второй половине дня из церкви «Вифлеем» евангельских христиан-баптистов.

– Загорелась кровля здания в Минске на улице Горецкого, дом 93, – уточнили в пресс-службе.

Прибывшие на место ЧС спасатели оперативно приступили с локализации и ликвидации возгорания.

– По предварительной информации на кровле церкви тлеет утеплитель, который загорелся от искры во время проводившихся там ремонтных работ, – пояснили в МЧС.

На момент написания статьи подразделения продолжали работу на месте происшествия.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Возгорание произошло из-за ремонтных работ на крыше.
 
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