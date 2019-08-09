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В Стародорожском районе с памятника исчез пулемет «Максим». Теперь его ищут

09.08.2019 21:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неизвестный отпилил металлические конструкции, которые держали экспонат.

В Стародорожском районе ищут макет пулемёта "Максим", который исчез с памятника советским военным времён Второй мировой войны. Он находится в лесу возле деревни Гостино. Неизвестный отпилил металлические конструкции, которые держали экспонат.

Как отмечает пресс-служба милиции Минской области, пулемёт не пригоден для стрельбы.
 
 
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Неизвестный отпилил металлические конструкции, которые держали экспонат.
 
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