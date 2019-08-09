|
В Стародорожском районе с памятника исчез пулемет «Максим». Теперь его ищут
Источник материала: Партизан
Неизвестный отпилил металлические конструкции, которые держали экспонат.
В Стародорожском районе ищут макет пулемёта "Максим", который исчез с памятника советским военным времён Второй мировой войны. Он находится в лесу возле деревни Гостино. Неизвестный отпилил металлические конструкции, которые держали экспонат.
Как отмечает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный отпилил металлические конструкции, которые держали экспонат.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)