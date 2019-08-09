|
Чалый: Взаимодействие с Китаем начинает становиться забавным
Источник материала: Партизан
Экономист объяснил, почему в Беларуси появляются проблемные предприятия, построенные китайцами.
В программе
— Взаимодействие с Китаем начинает становиться забавным, — заметил экономист. А на ремарку ведущей программы о том, что взаимодействие еще и крайне дорогое для страны, добавил, что никто нас не заставлял строить предприятия на сотни миллионов.
По его словам, идея импортозамещения в Беларуси постепенно вылилась в гигантоманию:
— Сначала мы смотрим на то, что импортируем. Затем думаем, можно ли это производить у себя. Почему бы и нет. Потом выясняется, что это стоит очень дорого, рынок недостаточен, значит нужно все это куда-то экспортировать. Вот так у нас и рождаются промышленные гиганты, которые потом некуда девать.
Сергей Чалый объяснил, почему в стране появляются проблемные предприятия вроде Светлогорского ЦКК. И привел в пример отреставрированный стадион «Динамо»:
— Помните козырек, который не полностью накрывал трибуны? А ливневку с выводом буквально под ноги? Это все потому, что у нас любят заниматься удешевлением. Не многие в мире готовы делать так, потому что дешевле и так уже некуда. А в Китае могут. Там вам не скажут, что так делать нельзя.
По мнению эксперта, Китай просто отзеркаливает наши желания:
— Хотите дешевше? Сделаем вам дешевле. А то, что это получится с обрушением крыши, и потом будет не ясно, что с этим делать, то это уже ваши проблемы.
Экономист поделился наблюдением: пока Китай строил в Беларуси инфраструктурные объекты, не приносившие прямой прибыли, особых проблем не возникало. Но как только зашла речь об инвестиционных проектах вроде светлогорского завода, заработал принцип «скупой платит дважды».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист объяснил, почему в Беларуси появляются проблемные предприятия, построенные китайцами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)