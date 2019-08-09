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Чалый: Взаимодействие с Китаем начинает становиться забавным

09.08.2019 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист объяснил, почему в Беларуси появляются проблемные предприятия, построенные китайцами.

Чалый: Взаимодействие с Китаем начинает становиться забавным
В программе Экономика на пальцах Сергей Чалый затронул тему китайских инвестиций в белорусскую экономику. Эксперт отметил, что два совещания с участием главы государства были разными по характеру: на одном прозвучало достаточно много негатива в сторону китайских инвесторов, на втором, посвященном строительству стадиона и бассейна, власти попытались сгладить углы.

— Взаимодействие с Китаем начинает становиться забавным, — заметил экономист. А на ремарку ведущей программы о том, что взаимодействие еще и крайне дорогое для страны, добавил, что никто нас не заставлял строить предприятия на сотни миллионов.

По его словам, идея импортозамещения в Беларуси постепенно вылилась в гигантоманию:

— Сначала мы смотрим на то, что импортируем. Затем думаем, можно ли это производить у себя. Почему бы и нет. Потом выясняется, что это стоит очень дорого, рынок недостаточен, значит нужно все это куда-то экспортировать. Вот так у нас и рождаются промышленные гиганты, которые потом некуда девать.  

Сергей Чалый объяснил, почему в стране появляются проблемные предприятия вроде Светлогорского ЦКК. И привел в пример отреставрированный стадион «Динамо»:

— Помните козырек, который не полностью накрывал трибуны? А ливневку с выводом буквально под ноги? Это все потому, что у нас любят заниматься удешевлением. Не многие в мире готовы делать так, потому что дешевле и так уже некуда. А в Китае могут. Там вам не скажут, что так делать нельзя.


По мнению эксперта, Китай просто отзеркаливает наши желания:

— Хотите дешевше? Сделаем вам дешевле. А то, что это получится с обрушением крыши, и потом будет не ясно, что с этим делать, то это уже ваши проблемы.

Экономист поделился наблюдением: пока Китай строил в Беларуси инфраструктурные объекты, не приносившие прямой прибыли, особых проблем не возникало. Но как только зашла речь об инвестиционных проектах вроде светлогорского завода, заработал принцип «скупой платит дважды».
 
 
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Экономист объяснил, почему в Беларуси появляются проблемные предприятия, построенные китайцами.
 
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