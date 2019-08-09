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Трамп: Зеленский — разумный парень. Думаю, он договорится с Путиным

09.08.2019 20:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме, пишет Reuters.

«Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет», — заявил Трамп о Зеленском.

«Он [Зеленский] — очень разумный парень. <…> Думаю, он приедет [в столицу США] очень скоро», — отметил американский лидер.

«Мне кажется, он заключит сделку с президентом Путиным», — сказал Трамп.
 
 
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Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме, пишет Reuters.
 
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