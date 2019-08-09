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Трамп: Зеленский — разумный парень. Думаю, он договорится с Путиным
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме, пишет
«Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет», — заявил Трамп о Зеленском.
«Он [Зеленский] — очень разумный парень. <…> Думаю, он приедет [в столицу США] очень скоро», — отметил американский лидер.
«Мне кажется, он заключит сделку с президентом Путиным», — сказал Трамп.
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Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме, пишет Reuters.
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