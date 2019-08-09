Блэкаут в Великобритании затронул почти миллион человек

Источник материала: Интерфакс

Сбой в работе энергосистемы Великобритании оказал влияние на почти 1 млн британцев, сообщили в пятницу в британском Управлении по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии.

По словам представителя управления, его сотрудники "поддерживают связь с Национальной энергетической системой и распределительными системами".

При этом он отметил, что после сбоя энергосистема "возвратилась к нормальному функционированию".

Ранее сообщалось, что сбой в работе энергосистемы привел к отключению электричества в ряде районов Великобритании, в том числе и в Лондоне, что привело к перебоям на автодорогах, железнодорожном транспорте, метро, а также отразилось на работе портов и аэропортов.

Позднее стало известно об устранении проблемы, которая привела к массовому отключению электричества. Тем не менее, железнодорожные компании рекомендуют пассажирам воздержаться от поездок в течение вечера пятницы и выбирать альтернативные средства передвижения.