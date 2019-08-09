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Взрывов в красноярской Каменке больше нет - власти

09.08.2019 21:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Новых взрывов или хлопков на складе боеприпасов под красноярской Каменкой больше нет, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе администрации Ачинского района.

"Нет, новых взрывов и хлопков больше нет, все, кто хотел эвакуироваться - 27 человек - были вывезены в пункт временного размещения в соседний поселок Малиновку, обязательной эвакуации объявлено не было", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу сообщалось о новых взрывах в поселке Каменка, где в понедельник произошел пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Население поселка решено эвакуировать на безопасное расстояние.

По данным Центрального военного округа (ЦВО), сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада получил незначительные травмы в результате подрыва боеприпаса на военном арсенале под Ачинском.

Подрыв боеприпаса произошел в результате попадания молнии.

По последним данным, пострадали 9 человек. Население поселка Каменка решено эвакуировать на безопасное расстояние.

 
 
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Новых взрывов или хлопков на складе боеприпасов под красноярской Каменкой больше нет, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе администрации...
 
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