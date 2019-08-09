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"Добро пожаловать в Рим": дерзкую и нежную комедию покажут в Минске с 15 августа

09.08.2019 21:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Уморительная комедия Риккардо Милани расскажет историю современных Ромео и Джульетты, верящих в свою любовь вопреки всем правилам. Закончится ли все, как у Шекспира, или итальянский дух победит? Узнайте в кинотеатре "Пионер" с 15 по 21 августа.

Джованни – респектабельный глава аналитического центра – возвращается в Рим из командировки и с ужасом узнает, что его единственная и горячо любимая 13-летняя дочь Аньезе встречается с Алессио – подростком из бедного пригорода. Чтобы убедить молодых людей, что они не пара, ему придется заручиться поддержкой Моники – матери Алессио, женщины со взрывным характером и своими представлениями о социальной справедливости.

Мировая премьера состоялась в декабре 2017 года. За год комедия стала самой кассовой лентой в Италии, приняла участие в 87 европейских и мировых кинофестивалях. "Добро пожаловать в Рим" также удостоен наград престижных премий: итальянского "Золотого глобуса" в номинации "Лучшая актриса", главной итальянской кинопремии "Серебряная лента" в трех категориях ("Лучшая комедия", "Лучший комедийный актер и актриса").

Фильм создавался признанными метрами итальянской комедии. Режиссером выступил обладатель итальянского Оскара, премии "Давид ди Донателло", Риккардо Милани ("Пиано, соло", "Добро пожаловать, президент!").

Исполнительница роли Моники – Паола Кортеллези, одна из лучших комедийных актрис Италии ("Мужчины против женщин", "Женщины против мужчин", "Декамерон"), снова встретится на экране с не менее известным Антонио Альбанезе ("Римские приключения", "Учебник любви", "Сердечный вопрос"). Их дуэт зритель вспомнит по семейной комедии "Мама или папа?", ставшей хитом в Италии.

"Добро пожаловать в Рим" – не просто комедия, выполненная в лучших итальянских традициях. Фильм заставляет задуматься о том, в каком мире стереотипов и условностей мы сегодня живем и как сами строим стены непонимания в обществе. "Насколько дерзкая, настолько и трогательная, даже нежная комедия о любви. Она понравится и мужчинам, и женщинам, и взрослым, и детям", – пишет movieplayer.it.

Сomingsoon.it подчеркивает: "Это великолепная комедия в лучших традициях таких гениев нового кино, как Паоло Вирдзи, и классиков вроде Марио Моничелли".

"Добро пожаловать в Рим": дерзкую и нежную комедию покажут в Минске с 15 августа

 
 
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Уморительная комедия Риккардо Милани расскажет историю современных Ромео и Джульетты, верящих в свою любовь вопреки всем правилам. Закончится ли все, как у...
 
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