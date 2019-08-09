ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гонки 60 тысяч резиновых уточек: в Чикаго прошёл благотворительный заплыв

09.08.2019 23:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. На реке в Чикаго прошли гонки резиновых уточек. Их общее число превысило 60 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гонки 60 тысяч резиновых уточек: в Чикаго прошёл благотворительный заплыв

Поучаствовать в соревновании мог любой желающий. Для этого нужно было лишь купить себе одну из уточек всего за 5 долларов. Соревнования проходят в Чикаго ежегодно уже в течение 14 лет. Победитель заплыва получает традиционный приз – автомобиль.

Гонки 60 тысяч резиновых уточек: в Чикаго прошёл благотворительный заплыв

Средства, вырученные от продажи уток, идут на организацию Специальной Олимпиады для детей и взрослых с ограниченными умственными способностями.

Гонки 60 тысяч резиновых уточек: в Чикаго прошёл благотворительный заплыв

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. На реке в Чикаго прошли гонки резиновых уточек. Их общее число превысило 60 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поучаствовать в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook не удалось оспорить многомиллиардный иск от жителей Иллинойса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика