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Facebook не удалось оспорить многомиллиардный иск от жителей Иллинойса

09.08.2019 23:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена. Компанию обвинили в незаконном сборе и хранении биометрических данных пользователей без их согласия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Facebook не удалось оспорить многомиллиардный иск от жителей Иллинойса

Теперь решение Федерального апелляционного суда ставит Facebook перед угрозой выплаты миллиардов долларов в пользу жителей штата Иллинойс, которые подали иск к компании еще в 2015 году​​​.

Ранее Facebook уже выплатил 5 миллионов долларов штрафа за нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей.

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Новости США. Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена. Компанию обвинили в незаконном сборе и хранении биометрических данных пользователей без их...
 
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