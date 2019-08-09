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Facebook не удалось оспорить многомиллиардный иск от жителей Иллинойса
Источник материала: СТВ
Новости США. Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена. Компанию обвинили в незаконном сборе и хранении биометрических данных пользователей без их согласия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь решение Федерального апелляционного суда ставит Facebook перед угрозой выплаты миллиардов долларов в пользу жителей штата Иллинойс, которые подали иск к компании еще в 2015 году.
Ранее Facebook уже выплатил 5 миллионов долларов штрафа за нарушение конфиденциальности персональных данных пользователей.
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Новости США. Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена. Компанию обвинили в незаконном сборе и хранении биометрических данных пользователей без их...
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