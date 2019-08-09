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В Нагасаки почтили память погибших в атомной бомбардировке

09.08.2019 23:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Траурные мероприятия проходят в японском Нагасаки. Ровно 74 года назад, спустя три дня после бомбардировки Хиросимы, американские военные сбросили на город атомную бомбу «Толстяк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нагасаки почтили память погибших в атомной бомбардировке

Жертвами трагедии стали 74 тысячи человек. Память погибших почтили минутой молчания представители 70 стран. К монументу мира возложили венки из траурных желтых и белых хризантем.

В Нагасаки почтили память погибших в атомной бомбардировке

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственными в истории случаями боевого применения оружия массового уничтожения.

В Нагасаки почтили память погибших в атомной бомбардировке

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Новости Японии. Траурные мероприятия проходят в японском Нагасаки. Ровно 74 года назад, спустя три дня после бомбардировки Хиросимы, американские военные сбросили...
 
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