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Пропавшую ещё в мае этого года пенсионерку нашли, она погибла
10.08.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел".
Женщина
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Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел". Женщина 10.05.2019 около 20 часов ушла из дома. Обстоятельства гибели не разглашаются. И ещё одна нашлась, с ней...
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