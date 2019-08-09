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Пропавшую ещё в мае этого года пенсионерку нашли, она погибла

10.08.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел".

Пропавшую ещё в мае этого года пенсионерку нашли, она погибла

Женщина 10.05.2019 около 20 часов ушла из дома. Обстоятельства гибели не разглашаются.

 
 
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  Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел". Женщина 10.05.2019 около 20 часов ушла из дома. Обстоятельства гибели не разглашаются. И ещё одна нашлась, с ней...
 
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