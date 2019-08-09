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Брестчане в соцсетях "проводят" конкурс на "лучшую парковку" к 1000-летию Бреста
10.08.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В шутку, конечно. Уже есть первое и второе места, может быть, ещё кто-то захочет отметиться?
Скорее всего, водитель просто не заметил "инвалидов" и втиснулся между автомобилей, которые потом уехали. Это как вариант.
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В шутку, конечно. Уже есть первое и второе места, может быть, ещё кто-то захочет отметиться? Скорее всего, водитель просто не заметил "инвалидов" и втиснулся между...
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