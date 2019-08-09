Источник материала: Виртуальный Брест

В шутку, конечно. Уже есть первое и второе места, может быть, ещё кто-то захочет отметиться?





Скорее всего, водитель просто не заметил "инвалидов" и втиснулся между автомобилей, которые потом уехали. Это как вариант.