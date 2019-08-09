Борьба прицелов и характеров: под Брестом проходят Армейские международные игры

Источник материала: Виртуальный Брест

На полигоне Брестский шестой день идут Армейские международные игры - соревнуются разведчики и снайперы из 21 государства. Уже определились лидеры на первых этапах соревнований, впереди у бойцов еще немало испытаний, и то, каким будет финал, военные эксперты не берутся прогнозировать.





Корреспонденты БЕЛТА побывали на полигоне и понаблюдали за состязанием лучших представителей вооруженных сил стран - участниц АрМИ-2019.





Сегодня на военном стрельбище второй этап конкурса "Снайперский рубеж". После индивидуального зачета в него прошли восемь сильнейших команд - Беларуси, России, Казахстана, Китая, Узбекистана, Ирана, Азербайджана, Вьетнама. К слову, вьетнамская команда впервые участвует в Армейских международных играх, и, по мнению экспертов, дебютанты показывают очень хорошие результаты.













В этом году организаторы игр предусмотрели возможность продолжить соревнование командам, выбывшим из игры после первого этапа. В то время как сильнейшие стрелки продолжают борьбу за Кубок АрМИ-2019, остальные - за приз командующего силами специальных операций ВС Беларуси.









Снайперские пары сменяют друг друга на огневом рубеже. Этап включает семь различных упражнений. Старший арбитр уточняет, понятны ли стрелкам условия выполнения заданий, распределяет их на позиции. "Работают в паре, при этом стреляет один из них, а второй оказывает помощь: наблюдает и корректирует стрельбу товарища. При этом стрелок не имеет права вносить поправки в прицел. На три мишени выдаются три магазина с боеприпасами. Стреляют из снайперской винтовки. Дальность стрельбы составляет от 400 до 600 м", - дает пояснения журналистам арбитр.













С огневой позиции возвращается сербская команда. Судя по лицам, бойцы довольны результатом. "Мы второй раз участвуем в играх. В принципе, выступили лучше, чем в прошлом году. Проблема в том, что у нас нет таких винтовок, из которых приходится здесь стрелять. Вторая проблема - сильный ветер", - поделился впечатлением старшина Боян Радович.





Тренер команды Георгий Лапчевич в прошлом году сам выступал как стрелок. Выиграл снайперскую дуэль в паре с белорусом. "Его зовут Егор Ефимчик, - без труда вспоминает серб. - Был четвертый этап конкурса - смешанная снайперская пара. Мы выиграли".





Теперь Георгий Лапчевич уже сам готовил своих товарищей к соревнованиям. "Мы готовились два месяца к играм, но на наших винтовках. Здесь у нас был один день и 24 патрона для пристрелки. Мы вошли и уже этим очень довольны. Надеемся, в следующем году наша команда выйдет в финал", - сказал он, поблагодарив хозяев за гостеприимство и дружбу.





Незнакомое оружие - важный, но не определяющий фактор для хорошей стрельбы, считает тренер узбекистанской команды подполковник Кудрат Ергешбаев. "Снайпер должен очень хорошо знать математику, порядок и условия выполнения упражнения, иначе можно потерять время на огневом рубеже. Желание победить, сила воли, характер - это само собой также важно, но нужны еще внимательность, ум и расчет", - поделился мнением подполковник.





В целом судьи отмечают высокий уровень подготовки всех участников конкурса мастерства снайперской полевой выучки. "Готовились целенаправленно, упорно к этим соревнованиям. Естественно, условия разные на полигонах, но мы делаем все, что в наших силах", - отметил старший индийской команды подполковник Авишек. По его словам, у команды сложились хорошие впечатления о Беларуси. "Очень доброжелательные люди, чистая страна, хотели бы вернуться сюда еще раз", - сказал он.





Впереди у стрелков снайперская эстафета и соревнования интернациональных снайперских пар - так называемая снайперская дуэль. Она пройдет вне зачета, состав пары определит жеребьевка.





Не менее напряженная борьба разворачивается и между участниками конкурса разведчиков "Полярная звезда". Состязания среди военнослужащих подразделений специального назначения в рамках Армейских международных игр проходят впервые. Участвуют две команды - Беларуси и России. Программа состоит из шести этапов, включающих прыжки на точность и стрельбу в составе группы, движение по азимуту, преодоление заминированного участка местности, налет и эвакуацию группы, тактическую медицину и другие испытания. В отличие от "Снайперского рубежа" в "Полярной звезде" задействовано разнообразное стрелковое оружие. Помимо снайперской винтовки СВД и десяти пистолетов Макарова каждой команде организаторы предоставили семь автоматов АКС-74Н, пулемет ПКМ и гранатомет РПГ-7.

















"На сегодня мы проверили индивидуальную подготовку каждого специалиста. Сейчас начали смотреть подготовку группы в целом, состоялись два упражнения: штурм здания в составе группы, где разведчики десантировались с помощью каната, и десантирование группы специального назначения на точность. Причем прыжок совершался при сильном ветре, условия были приближены к сложным. В этом упражнении разведчики должны были попасть в центр круга. Многие с этим справились. Для отработки прыжков выделялась армейская авиация", - рассказал тренер белорусской команды Николай Смехович.

К концу дня стало известно, что по итогам первого этапа конкурса "Полярная звезда" лидирует команда Беларуси.













Отработавшие упражнения участники соревнований возвращаются в полевой палаточный лагерь. Он разбит в пару сотнях метров от стрельбища. Здесь предусмотрено все для отдыха и быта интернационального десанта: палатки оборудованы кондиционерами, отдельные - под прачечную, тренажерный зал. Есть баня, торговые точки, где военные могут приобрести дополнительную экипировку, освежиться белорусским квасом, развернут пункт питания, куда по расписанию доставляют завтраки, обеды и ужины. Работает подвижная оперативная группа госпиталя Главного военного клинического медицинского центра.

















Армейские международные игры пройдут по 15 августа, впереди еще много зрелищных, интересных этапов конкурсов.



