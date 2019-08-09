Национальная библиотека подготовила факсимильное издание Брестской Библии

Источник материала: Виртуальный Брест

Национальная библиотека Беларуси подготовила 15-килограммовое факсимильное издание Брестской Библии 1563 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе и издательской деятельности НББ Александр Суша.





Идея факсимильного возобновления Брестской Библии возникла около восьми лет назад при подготовке празднования ее 450-летия во время большого международного круглого стола. "В 2001 году немцы сделали репринт Брестской Библии черно-белой печатью, который, может быть, не самый высокий по качеству, но зато с читабельный текстом. А в 2003-м поляки выпустили транслитерацию текста Брестской Библии. Пришло время и белорусам осознать ценность этого книжного памятника", - рассказал замдиректора НББ.

По его словам, Брестская Библия - национальное сокровище, самое большое, красивое, дорогое белорусское издание ХVI-XVIII веков. "Это было уникальное издание, которое существенно повлияло даже на эпоху. К сожалению, к середине ХХ века в Беларуси не осталось ни одного экземпляра этой Библии. Но сегодня постепенно происходит их возвращение, - отметил Александр Суша. - Сначала идея факсимиле казалась сказочной, потому что реализовать такой проект очень сложно. Хотя Национальная библиотека уже осуществила много проектов факсимильного возобновления книжных памятников таких, как Туровское, Полоцкое и Слуцкое Евангелия, первые Буквари, летописи, хроники, литературные произведения, издания Скорины. Но Брестская Библия выглядела фантастической, потому что полиграфические возможности XVI века, которые создал в своей типографии Николай Радзивилл Черный, нам казались невероятными".

Тем не менее чуть более года назад было принято решение сделать факсимиле Брестской Библии к тысячелетию города над Бугом. "Мы проанализировали известные экземпляры Брестской Библии, изучили, в каком состоянии они сохранились и выбрали лучший - хранящийся в Торуньском университете. Он принадлежал Богуславу Радзивиллу, известному военному и культурному деятелю Великого княжества Литовского, который являлся продолжателем идей Николая Радзивилла. Богуслав Радзивилл создал в Слуцке богатейшую библиотеку, где хранилась и эта Библия вместе с Радзивилловской летописью. Данный экземпляр лег в основу факсимиле еще и потому, что для нас была важна преемственность, а Радзивиллы эту Библию хранили как святыню", - подчеркнул замдиректора НББ.

Инициатор и научный руководитель проекта Александр Суша провел научное исследование, результаты которого будут включены в факсимиле. Вместе с ним работали около 20 профессионалов: команда издателей - редакторов, дизайнеров, печатников, а также группа художников-переплетчиков. "Стоит отметить, что переплетная мастерская издательского дома "Сегмент" каждый экземпляр переплетала вручную, поэтому каждая книга будет уникальной и неповторимой, с различными тиснениями и фурнитурой, как и в XVI веке", - добавил он.

Издание факсимиле было реализовано в форме государственно-частного партнерства, что показывает заинтересованность общественности. "В данном случае нашим партнером выступила страховая компания "Белнефтестрах". Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем несколько факсимиле подарить. Сегодня работа еще в разгаре, однако мы уже имеем восемь экземпляров - настоящие шедевры современной полиграфии, - сказал замдиректора НББ. - Факсимиле получилось ярким и отражает дух эпохи, ведь наше издание абсолютно точно передает оригинальный размер, а вес фолиантового издания - 15 кг - оставляет большое впечатление после того, как возьмешь его в руки".

Факсимиле Брестской Библии будет презентовано во время празднования тысячелетия Бреста, а также на Дне белорусской письменности.