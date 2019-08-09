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Останки военного летчика захоронили в Ивацевичском районе

10.08.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивацевичском районе Брестской области сегодня состоялась церемония захоронения останков военного летчика, погибшего в первые дни Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Останки военного летчика захоронили в Ивацевичском районе

Раскопки на месте падения самолета проходили на территории лесоохотничьего хозяйства "Выгоновское", работы велись полтора года. Поисковики обнаружили фрагменты скоростного бомбардировщика, с глубины 4 м подняли 12-цилиндровый двигатель и мумифицированные останки летчика. Было установлено, что советский самолет после боевого задания 26 июня 1941 года сбил немецкий истребитель. Двум членам экипажа удалось спастись, стрелок-радист Иван Голиков 1919 года рождения погиб.

Останки защитника со всеми почестями перезахоронили в братской могиле в городском поселке Телеханы. Под звуки духового оркестра тело летчика предали земле. Проститься с ним смогли его родственники, которых удалось разыскать в России. Также в церемонии приняли участие представители райисполкома, дипкорпуса, депутаты, школьники, местные жители.

"Здесь 22 июня были захоронены останки летчика, уроженца Украины, погибшего в первые дни войны. Спустя полтора месяца хороним еще одного летчика - русского. Мы не знаем национальностей всех, кто покоится в этой братской могиле (есть здесь и белорусские партизаны). Сегодня, когда политические амбиции разделяют народы, воинские захоронения приобретают особый смысл. Они напоминают нам, что мы были едины, вместе сражались против фашизма", - подчеркнул председатель Ивацевичского райисполкома Александр Грицук.

В братской могиле в Телеханах покоится прах 129 человек - воинов, погибших в начале войны и при освобождении Ивацевичей и района в 1944 году, партизан. "В этом году на восстановление памятников жертвам войны из местного бюджета выделено более Br20 тыс., привлекались спонсорские средства. В том числе обновлены братские могилы в деревне Волька, агрогородке Доманово. С помощью еврейских общественных объединений заменили памятный знак жертвам холокоста в Ивацевичах. Приводятся в порядок и одиночные захоронения. Работа по увековечению памяти защитников и мирных жителей будет продолжаться", - резюмировал зампредседателя райисполкома Александр Великоселец.

 
 
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  В Ивацевичском районе Брестской области сегодня состоялась церемония захоронения останков военного летчика, погибшего в первые дни Великой Отечественной...
 
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