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Мировой рекорд: силач из Беларуси протащил 15 грузовиков МАЗ на семь метров
10.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Житель Беларуси Дмитрий Белайц установил мировой рекорд, протянув 15 трехосных
Свое достижение Белайц приурочил к 75-летию Минского автомобильного завода, которое отмечается 9 августа. За процессом следили представители Международной федерации регистрации мировых рекордов. Эксперты подтвердили установление рекорда.
На то, чтобы протащить большегрузы, у мужчины ушло чуть больше минуты. Однако ему удалось сдвинуть тягачи с места лишь со второй попытки. Он протащил сцепку из
«Я даже не знаю, какая сила меня поддержала на второй попытке, так как после первой было непонятно, что делать дальше. Выложился я по максимуму. Важно, что за мной была колонна именно белорусских грузовиков. Сейчас я работаю в Сибири и вижу, что МАЗ там высоко держит голову и борется за свое место на рынке», – поделился рекордсмен.
Стоит отметить, что такой трюк выполнялся впервые. Прежде рекордом было перетаскивание семи большегрузов.
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Свое достижение Дмитрий Белайц приурочил к 75-летию Минского автомобильного завода. За процессом следили международные наблюдатели.
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