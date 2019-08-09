Мировой рекорд: силач из Беларуси протащил 15 грузовиков МАЗ на семь метров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Житель Беларуси Дмитрий Белайц установил мировой рекорд, протянув 15 трехосных тягачей МАЗ в сцепке. Общая масса грузовиков составила 157,5 тонны, сообщают « Автовести ».

Свое достижение Белайц приурочил к 75-летию Минского автомобильного завода, которое отмечается 9 августа. За процессом следили представители Международной федерации регистрации мировых рекордов. Эксперты подтвердили установление рекорда.

На то, чтобы протащить большегрузы, у мужчины ушло чуть больше минуты. Однако ему удалось сдвинуть тягачи с места лишь со второй попытки. Он протащил сцепку из МАЗов на 7,2 метра.

«Я даже не знаю, какая сила меня поддержала на второй попытке, так как после первой было непонятно, что делать дальше. Выложился я по максимуму. Важно, что за мной была колонна именно белорусских грузовиков. Сейчас я работаю в Сибири и вижу, что МАЗ там высоко держит голову и борется за свое место на рынке», – поделился рекордсмен.

Стоит отметить, что такой трюк выполнялся впервые. Прежде рекордом было перетаскивание семи большегрузов.