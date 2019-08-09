Город самых красивых закатов. Как живется в Нижнем Новгороде?

Источник материала: Аргументы и факты

В советское время такого города как Горький будто не существовало: на картах названия этого закрытого населенного пункта просто не было. В ХХІ веке ситуация изменилась: о Нижнем Новгороде (вернувшем после развала СССР первоначальное название) узнали туристы из разных стран.

Самый наплыв иностранных гостей случился в 2018 году, когда проходил Чемпионат мира по футболу. «Мы дышали одним воздухом с Месси!» - с трепетом вспоминают нижегородцы (не путать с новгородцами!), которые решили не убирать символику мундиаля: эмблему первенства, фигурку Забиваки и стилизованные футбольные мячи до сих пор можно увидеть на улицах города. Как напоминание о чемпионате Нижнему остался и возведенный специально для этого события огромный стадион, с которого открываются великолепные виды на набережную, местами даже очень напоминающую какой-нибудь скандинавский городок, благодаря стоящим в ряд разноцветным домикам.





Конечно, спортивные соревнования подобного масштаба на стадионе сейчас не проходят, но, как говорят горожане, жить он продолжает: во-первых, там тренируется местная футбольная команда, а процессом руководит вернувшийся по такому случаю из Испании Дмитрий Черышев – отец известного футболиста Дениса Черышева. Относительно недавно на стадионе прошел концерт группы «Ленинград», на котором присутствовало более 42 тыс. человек (площадка вмещает до 45 тыс.) Следующим большим мероприятием тоже будет концерт одной небезызвестной поп-дивы.

Нижегородцы очень рады, что благодаря мундиалю их город получил ряд бонусов: были отремонтированы дороги, благоустроены общественные пространства и наконец-то реконструирована набережная, которую 10 лет скрывал от взоров людей синий забор. Шутники даже создали петицию, чтобы этому самому синему забору поставили памятник, потому что за столько лет он уже якобы стал восприниматься как визитка города.

Аэропорт «Стригино» тоже модернизировали аккурат к чемпионату. Правда, самолеты из Москвы (если летишь из Минска с пересадкой) летают полупустые. Но иногда с медийными персонажами. Я, например, среди пассажиров рассмотрела участника скандального шоу «Дом-2» (ТНТ) Федора Стрелкова, который родом из Нижнего. Да, времена не те уж нынче: в 60-е годы ХХ века тогда еще в Горьком запросто можно было увидеть Дмитрия Шостаковича, Мстислава Растроповича, Галину Вишневскую…

Немного фактов

В XIX веке Нижний Новгород был центром торговли, его называли «карманом России». На крупнейшую в стране ярмарку приезжали торговцы со всех концов света, даже из Америки, Ирана, Китая и богатели прямо на глазах, продавая абсолютно все, начиная от хлеба и заканчивая церковными колоколами. Благодаря огромному количеству кораблей на противоположный берег Волги запросто переходили посуху. При советской власти рыночную торговлю свернули и разместили в городе промышленные предприятия: засекреченный Горький был закрыт для иностранцев вплоть до развала СССР.





Сегодня в Нижнем собирают автомобили, корабли, подводные лодки, самолеты, оружие, проектируют атомные станции. IT-индустрия представлена офисами разработки цифровых продуктов ряда крупных компаний. То есть востребованы программисты, конструкторы, проектировщики, и работу им найти несложно. Хотя близость Москвы сказывается, и молодежь стремится в столицу.

Что почем

Средняя зарплата вряд ли даст достоверную картину о заработках нижегородцев, потому что они сильно различаются. Например, продавец может получать до 30 тыс. российских рублей (960 белорусских рублей; далее зарплаты в белорусских рублях. – Прим.); юрист или менеджер в банке – до 1200 рублей; а слесарь на оборонном предприятии в зависимости от разряда якобы зарабатывает от 2000 до 2500 рублей. Говорят, есть в Нижнем оклады и по 300 рублей, и по 3000 рублей и больше, так что разбежка большая.

Нижегородцы утверждают, что город сам себя полностью всем обеспечивает. «Единственное, чего нам не хватает, – белорусских продуктов!» - говоря это, вроде не шутят.

Люди везде привыкли экономить – Нижний не исключение. Снимать квартиру и делать покупки намного дешевле в соседнем городке Бор, а работать в самом «миллионнике».





Правда, до 2012 года наблюдалась проблема с пассажирскими перевозками: наземный транспорт часто застревал в пробках, а электропоезда ходят не так часто, как хотелось бы. Но когда через Волгу построили Нижегородскую канатную дорогу – самую длинную и высокую в Европе и потому занесенную в Книгу рекордов Гиннесса, - все изменилось. Ее строили как альтернативный вид пассажирских перевозок, но сегодня «канатка» представляет и туристический интерес для гостей города благодаря открывающимися панорамным видам. Удовольствие это недешевое – 100 российских рублей (3 белорусских рубля) в одну сторону, - но все же есть разница, когда ты на месте за 12,5 минут или за 3 часа. Во всех видах общественного транспорта проезд стоит 28 российских рублей (0,9 белорусских рублей). На что в Нижнем приятные цены, так это на проезд в такси: в любой пункт назначения поездка обойдется в 1,5-2 белорусских рубля. По крайней мере, с нас выше этой суммы не брали.

Встречаются в Нижнем и машины с белорусскими номерами. Если учесть, что из 139 стран - партнеров региона Беларусь заняла первое место по объему товарооборота с Нижегородской областью в 2018 году - он составил 950 млн долларов, то, видимо, поводы для деловых поездок имеются. А вообще белорус белоруса видит издалека: во время экскурсии по старинному, напоминающему расписной терем, зданию, в котором размещается Госбанк Нижнего Новгорода, стоило немного зазеваться, как ко мне подошел охранник: «Случайно услышал, что вы из Беларуси.» - «Да», - немного напряглась я. «А я тоже – из Гомельской области. Служил тут в армии, женился да и остался». – «На родину не тянет?» - «Уже столько лет живу в Нижнем, и семья здесь. Куда уж переезжать…»

Что посмотреть туристам





В Нижнем Новгороде на каждом квадратном метре происходили какие-нибудь события: успевай только внимать услышанному-увиденному. Вот экскурсовод указывает на здание, где во время ссылки жил академик Андрей Сахаров. Двигаемся дальше: «А здесь, вероятнее всего, был зачат Ленин. По крайней мере, все факты и даты указывают на это».

«А сейчас слева от вас здание, где до революции находилась ночлежка, в которой иногда жил Максим Горький – не потому, что беден был, а для того, чтобы пропитаться духом босяцкой жизни, которую он потом описал в пьесе «На дне». Ни на минуту нельзя расслабиться, чтобы не пропустить интересную информацию.

«Почему вы, нижегородцы, проспект назвали именем Гагарина? Он ведь к Нижнему не имеет никакого отношения?» - пытается поставить в тупик экскурсовода въедливый турист – знаток событий и дат. «А вот и имеет! – задорно отвечает милая девушка. – Мы очень гордимся тем, что на нашей земле родились летчик-испытатель Валерий Чкалов и исполнитель «мертвой петли» летчик Петр Нестеров. Юрий Алексеевич, к сожалению, родом из Смоленской области, однако он приезжал в Горький, и по очень важному поводу!» - «Какому?» - «После полета в космос Гагарину подарили «Волгу», но она периодически ломалась. Когда первый космонавт приехал на Горьковский автомобильный завод, рабочие его спросили, доволен ли он машиной. «Доволен, - сказал Юрий Алексеевич. – Но проблемы иногда возникают». После этого горьковчане за ночь полностью перебрали автомобиль Гагарина, и, судя по всему, после этого с ним все было хорошо».





Но больше всего мест в Нижнем связано с именем Максима Горького – их, наверное, более сотни. Самые популярные – Домик Кашириных, где прошло детство писателя, и музей-квартира Горького. С всемирно известным советским писателем был дружен отец Максима Богдановича – Адам Егорович. Его перу принадлежат воспоминания о нижегородском периоде Горького, на которые часто ссылаются во время экскурсий.

А еще, говорят, в Нижнем Новгороде самые красивые закаты. Возможно, впечатленный именно ими французский путешественник и писатель Теофиль Готье сказал: «А разве можно жить, не повидав Нижнего Новгорода?»

На сколько дней лучше всего ехать в Нижний Новгород? Тут советовать что-либо сложно. В любом случае, если что-то вам подскажет, что в эти места нужно вернуться еще раз, вы всегда сможете это сделать.