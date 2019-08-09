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«Без этой работы зерно не станет храниться»: показываем, как перерабатывают и сохраняют урожай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обильные дожди и шквалистый ветер сказались и на темпах уборочной кампании. Непогода тормозит работы в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на это, белорусским аграриям в 2019 году удалось собрать внушительный хлебный каравай. Но прежде, чем он будет испечен, убранное зерно необходимо сохранить и переработать.
Лето – горячая пора не только для хлеборобов. Сутки напролет трудятся и те, кто урожай транспортирует, перерабатывает и хранит. Ежедневно на это предприятие приезжают как минимум полсотни грузовых автомобилей. И под тентом у каждого до 30 тонн зерна.
Привезли 25 тонн ржи. Сейчас будем выгружаться.
Прежде чем свежеубранное золото полей ляжет в закрома, каждую партию проверят в лаборатории. В первую очередь на влажность – это один из важнейших показателей качества.
Засыпаем в прибор. Прибор показывает на влажность 13,3. С такой влажностью мы принимаем пшеницу и размещаем ее на элеваторе.
С помощью анализов внимательно следят также за цветом, запахом, определяют примеси и количество клейковины. И только тогда выносят окончательный вердикт.
Елена Топор, заместитель директора по качеству ОАО «Брестхлебопродукт»:
Во время уборочной зерно через лабораторию на элеватор поступает круглосуточно. Поток машин из хозяйств региона нескончаемый, и ближе к финишной прямой только увеличивается. Со всей Брестской области уже свезли больше 40 тысяч тонн.
Петр Бутрим, корреспондент:
Это так называемое послеуборочное дозревание. Своей полной зрелости пшеница и рожь достигнут только со временем. Через несколько месяцев станут намного лучше и их хлебопекарные свойства.
Сергей Белецкий, начальник участка складирования и хранения зерна:
Здесь же зерно размалывают в муку, которую затем доставляют на хлебозаводы и пекарни по всей стране. Каждые сутки получается намолотить примерно 300 тонн.
Пока в полях в самом разгаре уборочная кампания, на зерноперерабатывающих предприятиях делают все, чтобы сохранить урожай в лучшем виде и получить хлеб еще вкуснее прошлогоднего.
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Новости Беларуси. Обильные дожди и шквалистый ветер сказались и на темпах уборочной кампании. Непогода тормозит работы в поле, сообщили в программе Новости «24...
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