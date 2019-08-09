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«Для них это только начало»: 9 августа лучших юных теннисисток поздравили в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока Виктория Азаренко готовится к четвертьфиналу в Торонто, наше подрастающее поколение уже вовсю покоряют европейский континент, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
9 августа лучших чествовали в республиканском центре олимпийской подготовки в Минске. Титул чемпионки Европы на юниорском чемпионате завоевала наша 18-летняя Анна Кубарева. Также в парном разряде вместе с Викторией Канапацкой она стала обладательницей серебряной награды на турнире в Швейцарии.
Летний Кубок Европы проходил неделей позже во Франции, и там нашим девушкам не было равных: Анна Кубарева, Виктория Канапацкая и Ксения Ерш взошли на высшую ступень пьедестала.
Золотом могут похвастаться и белорусские юниорки Эвелина Ласкевич и Мария Стецевич. Девочки стали победительницами на 15-м летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку в парном разряде. Поздравить золотую молодежь пришли все знаковые люди федерации.
Виктория Канапацкая, победительница летнего Кубка Европы (U-18):
Вадим Дембовский, капитан команды:
Триумфаторы получили свои поздравления, аплодисменты и подарки. Теперь спортсменки начинают готовятся к следующим турнирам, которые не за горами.
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Новости Беларуси. Пока Виктория Азаренко готовится к четвертьфиналу в Торонто, наше подрастающее поколение уже вовсю покоряют европейский континент, сообщили в...
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