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«Для них это только начало»: 9 августа лучших юных теннисисток поздравили в Минске

10.08.2019 00:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пока Виктория Азаренко готовится к четвертьфиналу в Торонто, наше подрастающее поколение уже вовсю покоряют европейский континент, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Для них это только начало»: 9 августа лучших юных теннисисток поздравили в Минске

9 августа лучших чествовали в республиканском центре олимпийской подготовки в Минске. Титул чемпионки Европы на юниорском чемпионате завоевала наша 18-летняя Анна Кубарева. Также в парном разряде вместе с Викторией Канапацкой она стала обладательницей серебряной награды на турнире в Швейцарии.

«Для них это только начало»: 9 августа лучших юных теннисисток поздравили в Минске

Летний Кубок Европы проходил неделей позже во Франции, и там нашим девушкам не было равных: Анна Кубарева, Виктория Канапацкая и Ксения Ерш взошли на высшую ступень пьедестала.

«Для них это только начало»: 9 августа лучших юных теннисисток поздравили в Минске

Золотом могут похвастаться и белорусские юниорки Эвелина Ласкевич и Мария Стецевич. Девочки стали победительницами на 15-м летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку в парном разряде. Поздравить золотую молодежь пришли все знаковые люди федерации.

«Для них это только начало»: 9 августа лучших юных теннисисток поздравили в Минске

Виктория Канапацкая, победительница летнего Кубка Европы (U-18):
Для меня теннис – это борьба и своеобразная жизнь. Образ жизни. Я стремлюсь к самому высокому уровню. В будущем хочу попытаться поиграть вместе с нашими игроками, такими как Арина Соболенко, Саша Саснович на Fed Cup и быть рядом с ними.

«Для них это только начало»: 9 августа лучших юных теннисисток поздравили в Минске

Вадим Дембовский, капитан команды:
То, что они сделали – для них это только начало. Тот же фестиваль в Баку – это им показывалось, как это возможно в будущем у взрослых. И поэтому они достигли, они завоевали золото, и будут дальше теперь двигаться и работать. Все для того, чтобы эту мечту реализовать уже как состоявшиеся профессиональные игроки.

Триумфаторы получили свои поздравления, аплодисменты и подарки. Теперь спортсменки начинают готовятся к следующим турнирам, которые не за горами.

Люди в материале: Виктория Канапацкая, Вадим Дембовский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пока Виктория Азаренко готовится к четвертьфиналу в Торонто, наше подрастающее поколение уже вовсю покоряют европейский континент, сообщили в...
 
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