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В Вилейке на пешеходе сбили 12-летнего мальчика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Вилейке произошло ДТП с участием ребенка. Инцидент произошел на улице Волынца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Местный житель, управляя Opel, не заметил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по зебре. Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Вилейке произошло ДТП с участием ребенка. Инцидент произошел на улице Волынца, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Местный житель, управляя...
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