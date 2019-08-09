Мужчина погиб под колёсами легковушки на МКАД

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Попытка перебежать МКАД закончилась трагически для 28-летнего жителя Жлобина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вечером 8 августа два пешехода решили пересечь кольцевую в районе Тимирязева. В итоге одного мужчину сбили – он погиб на месте. Второй нарушитель с места происшествия скрылся.





Уже известно: погибший приехал в Минск по работе, жилье снимал недалеко от МКАД. Сейчас следствию предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также разыскать человека, который вместе с погибшим перебегал магистраль.