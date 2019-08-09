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35 лет Минскому зоопарку. Рассказываем программу праздника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 гектаров территории и более 2000 обитателей. Минский зоопарк отмечает 35-летний юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Круглую дату отмечают 9 августа, а все самое интересное будет происходить 10 числа.
Гостей ждут в полдень. Цена входного билета не изменится, а вот программа праздника будет насыщенной. Кстати, к юбилею зоопарк пополнился новыми обитателями, которые стали частью мира животных и птиц большого города.
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Новости Беларуси. 15 гектаров территории и более 2000 обитателей. Минский зоопарк отмечает 35-летний юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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