Атамбаев VS Жээнбеков. К чему могут привести волнения в Кыргызстане

Источник материала: Аргументы и факты

Бывший глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, возглавлявший страну около шести лет, стал первым президентом в истории республики, добровольно ушедшим со своего поста в 2017 году. Тогда президентское кресло он доверил давнему другу и соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Однако на деле мирной передачи власти не произошло, поскольку вскоре экс-главу государства обвинили в причастности к коррупции и 7 августа попытались взять под стражу. Спецоперация по задержанию Атамбаева встретила сопротивление со стороны его сторонников, из-за столкновений последних со спецназом пострадали более десяти человек, есть один погибший. К чему могут привести волнения в Кыргызстане, рассказывает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.

— Анатолий Александрович, в свое время в кресло президента Жээнбекова усадил сам Атамбаев, почему в таком случае нынешний глава Кыргызстана предпринял попытки посадить за решетку своего предшественника?

Анатолий Вассерман: — Это противостояние длится уже несколько веков. И здесь я провел бы параллель между Казахстаном и Кыргызстаном. Казахи — народ, сформированный из трех групп племен, так называемых жузов — старшего, среднего, младшего. Их система организации общества выстроена таким образом, чтобы обеспечивать баланс всех групп. Старший претендует на большее, младший — на меньшее. Тем не менее, четко определено, какая доля благ закреплена за каждым из жузов. Передел возможен лишь в очень ограниченных формах. Аналогично и киргизы, сформированные из двух групп племен — северного и южного. Да, они тоже поддерживают баланс, однако в политике наличие двух групп приводит к тому, что шансы на конфликт значительно возрастают, чем когда игроков трое. Грубо говоря, если есть три сопоставимые силы, то против того, кто начнет «беспредельничать» тут же объединяются две другие. По этой причине в Казахстане политическая жизнь протекает более или менее спокойно, а в Кыргызстане — нет.

Только Атамбаев смог передать свою власть мирно, все его предшественники были свергнуты, но, к сожалению, этот урок не пошел впрок его приемнику, и он попытался убрать Атамбаева, чтобы ослабить позиции всего его клана.

— Какие последствия могут быть у волнений, которые сейчас происходят в Кыргызстане?

— Я готов поверить, что Атамбаев совершил какие-то неправомерные действия просто ради поддержки своего клана, это достаточно типичное явление. Но в тоже время я полагаю, что попытка надавить на него за это обернется дестабилизацией положения дел во всей республики, а нынешний президент рискует не досидеть до конца своего срока, поскольку нарушение равновесия всегда опасно. Только кошка может сидеть на заборе, когда его трясут.

— Как вам видится дальнейшая судьба Атамбаева?

— Полагаю, что сейчас идет сразу два процесса. Во-первых, адвокаты Атамбаева несомненно подыщут доводы в пользу того, что он действовал в рамках закона, и принятые им решения вовсе не преступны. Во-вторых, скорей всего, будет и какая-то силовая составляющая, объясняющая, насколько неправы те, кто пытается силой изменить сложившийся баланс. Если Атамбаев этого не сделает, свои его просто не поймут.

— О том, что ситуация будет урегулирована в ближайшее время мирным путем, речи не идет?

— Думаю, до большей драки дело не дойдет, хватит и того, что уже случилось, но какой-то передел скорей всего, все-таки будет.