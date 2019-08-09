От Маслаченко до Орлова. Что стало со спортивными комментаторами прошлого?

Источник материала: Аргументы и факты

Владимир Маслаченко

Годы работы: 1971-2010

Один из любимейших комментаторов страны сумел безболезненно пережить начало девяностых годов и приспособиться к новым реалиям. Владимир Маслаченко был в огромном почете у коллег по цеху еще и по той причине, что прекрасно знал внутреннюю футбольную кухню. Сам превосходный вратарь «Локомотива», «Спартака» и сборной СССР, он рассказывал о том, в чем разбирается до мелочей. Всегда корректный, с прекрасным чувством юмора, любитель оживить репортаж невероятными заходами, он до самой смерти для многих оставался комментатором №1.

Владимир Маслаченко проработал до 74 лет, а свой последний матч между «Интером» и «Миланом» в чемпионате Италии прокомментировал 14 ноября 2010 года, за две недели до ухода из жизни. За свой комментаторский век он увидел множество великих побед. Пожалуй, главный его хит на все времена случился летом 1988 года, во время футбольного финала Олимпийских игр в Сеуле. «Савичев, убегай, забивай, я тебя умоляю!» — эта его фраза вошла в летопись советского футбола наравне с триумфом команды Анатолия Бышовца.

Владимир Перетурин

Годы работы: 1978-2003

Еще один прославленный комментатор. Знаменит не только своими репортажами с футбольных матчей, но и долголетней работой в программе «Футбольное обозрение». Тогда еще не было специализированных футбольных каналов и круглосуточных аналитических программ. Единственная возможность увидеть большинство голов прошедшего тура и узнать, что творится в Европе и мире, — только в получасовой передаче Владимира Перетурина. Там же автор брал интервью у игроков и тренеров. Перетурина знали везде, пускали в раздевалки команд после матчей для эксклюзивного общения.

Перетурин, как и Маслаченко, также был профессиональным футболистом, но серьезных успехов добиться не сумел. Впрочем, и он вошел в историю советского футбола, правда, курьезным образом. Именно Владимир Иванович чуть не испортил праздник в Тбилиси, когда там ждали 1000-го гола местного «Динамо» в чемпионатах СССР. Его автору должны были вручить ключи от автомобиля. Мяч забил игрок ленинградского «Динамо» Перетурин в свои ворота. Гол записали на счет тбилисца Владимира Баркая.

В 2003 году Перетурина отправили на пенсию. Весной 2012 года он перенес второй инсульт, после которого до самой смерти в мае 2017 года был прикован к постели. Не дожил до 79-летия один день.



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Виктор Гусев

Одна из самых противоречивых фигур комментаторского цеха. Виктор Гусев до прихода в 1992 году на телевидение окончил специальную английскую школу, стажировался в Америке, а во время службы в армии участвовал в боевых действиях в Эфиопии.

Первый репортаж с футбольного матча провел в 1994 году, когда «Спартак» в Лиге чемпионов обыграл «Галатасарай». Однако со временем именно Гусев в среде болельщиков прослыл самым несчастливым комментатором для российских команд. Считалось, что именно при нем сборная России и клубы в еврокубках проигрывали самые важные матчи. В конце концов Виктор Михайлович даже написал автобиографическую книжку, которую так и назвал: «Нефартовый». Правда, сам он категорически не соглашался с мнением общественности.

В 2016 году он должен был работать на Олимпиаде в Рио, но полученная травма позвоночника не позволила отправиться в Бразилию. Продолжает активную деятельность в качестве комментатора и ведущего различных мероприятий.

Евгений и Борис Майоровы





Два брата-близнеца с блестящей хоккейной карьерой за плечами (8 победных чемпионатов мира на двоих) затем стали прекрасными комментаторами, которых слушала вся страна. Причем оба были универсальными журналистами, одинаково хорошо работая как на хоккейных, там и на футбольных матчах.

Евгений Майоров ушел из жизни рано — в 59 лет — от бокового амиотрофического склероза (1997 год). Борис Майоров занялся комментаторской деятельностью чуть позже, в 1998 году. Завершил активную деятельность в 2015 году после создания «Матч ТВ», где сделали ставку на молодых журналистов.

В настоящее время в 81 год является советником тренерского штаба хоккейной сборной России.

Геннадий Орлов

Как и Владимир Перетурин, Геннадий Орлов также был профессиональным футболистом, не добившимся серьезных успехов. Закончил карьеру в ленинградском «Динамо» в 25 лет из-за межпозвоночной грыжи. Интересно, что еще будучи игроком, он публиковал статьи в газете «Смена».

Активной комментаторской деятельностью занялся с 1974 года, пройдя отбор на освободившуюся должность после внезапной смерти Виктора Набутова. Геннадий Орлов работал на многих международных футбольных и хоккейных соревнованиях. Долгое время являлся штатным комментатором «Зенита», работая на всех матчах этой команды, что вызывало негатив у большой части аудитории канала в связи с его предвзятостью к любимому клубу. Активно работает по сей день, однако на матчи родного «Зенита» его ставят уже не так часто.