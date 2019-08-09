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У нас стабильно - ничего не меняется. Какие проблемы всплывают после дождей на «Доске позора»

10.08.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проливные дожди показывают, что большинство элементов благоустройства наших улиц, дворов, парковок, скверов сделаны неправильно. Это определяется визуально — после ливня на асфальте огромные лужи, земля проседает вместе с дорожками, газоны превращаются в болото, грязь стекает на проезжую часть. И примеров тому на «Доске позора» не счесть. Смотрите, какие проблемы «всплыли» на этой неделе.

Начнем с хороших новостей. В начале месяца мы писали о плачевном состоянии тротуара у подъездов 9, 10, 11 на проспекте Рокоссовского, 52−1.


Фото предоставлено читателем

После публикации здесь положили новый асфальт.


Фото предоставлено читателем

Брагин, улица Октябрьская, 6. При подготовке к областным Дожинкам жителям этого дома подарили озеро во дворе (хотя уже лет 20 обещали бассейн). После любого дождя вода с половины улицы Октябрьской стекает сюда и стоит от бордюра до бордюра. Если дождь большой, то лишняя перетекает в подъезд и подвал.


Фото предоставлено читателем

В городе Любань в доме № 100 на улице Ленина во время сильных дождей вся вода льется в подъезд. Жильцы несколько раз обращались в ЖКХ, но вода все равно заходит в подъезд.


Фото предоставлено читателем

Провал около дома № 14А на проспекте Мира в Жодино, рядом с пешеходной дорожкой к школе и Молодежному центру.


Фото предоставлено читателем

После обращения на 115.бел ее засыпали, но после ливня провал опять на своем месте.


Фото предоставлено читателем

А это уже ремонт водопроводного колодца силами Заславского ЖКХ на улице Зеленой в Ратомке. Вот как выглядит сама надежность!


Фото предоставлено читателем

Могилев, переулок Буянова, 18. Вот такое здесь крыльцо.


В подъезде тоже не все хорошо. Сначала поставили дешевые китайские светильники. Они ломаются, запасных нет. Электрик «Петрович» из ЖЭСа переделывает их на свой лад — прикручивает патрон под обыкновенную лампочку.



А вот как выглядит новый светильник с датчиком, который срабатывает через раз. Про эстетический вид всего этого мы просто промолчим — нет слов.



Проезд на дворовую стоянку по адресу Калиновского, 77а, в Минске. Крышка люка, судя по «культурному» слою мусора внутри колодца, уже давно отсутствует. Хотя импровизированная оградка есть, но как долго ей еще здесь стоять? Рядом в асфальтовом покрытии образовались глубокие ямы, которые уже пытались заделать тротуарной плиткой.



Дорожка возле дома № 8 на улице Малинина в Минске. Где-то пешеходной дорожки нет уже вообще, а где-то отдельные уцелевшие плитки напоминают о том, что когда-то она была.

Лестница от проспекта Рокоссовского к парку Грековой. Спуститься или подняться с коляской можно только по зеленой зоне, по кочкам и ухабам.


«Двухуровневая» скамейка в Минске на улице Я. Мавра, 26.


Фото предоставлено читателем

Лестница на улице Жудро, между центром тенниса и парком 50-летия Октября.



Минск, улица Горецкого, 11, дорожка у пятого подъезда.


Фото предоставлено читателем

Шклов, ж/д вокзал. Единственный пешеходный переход, соединяющий частный сектор с городом. Надземный и подземный переходы отсутствуют. Проблема в следующем: товарные составы могут стоять на переходе по несколько часов, и людям приходится обходить их кругом либо перелезать под вагонами.


Фото предоставлено читателем

Полоцк, Ленинградский проезд, дом № 8. Нам пишут, что этому крыльцу у первого подъезда уже много лет и с каждым годом оно все хуже и хуже. А службы на жалобы жильцов не реагируют.


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Артиллеристов, 9а. Такая ситуация во дворе уже больше года.


Фото предоставлено читателем

Пешеходный переход на улице Советской в Кличеве делали, но недоделали.


Фото предоставлено читателем

Светлогорск, улица Азалова. Здесь долго ждали ремонта пешеходной дорожки. Строителям спасибо, но люк могли бы не закатывать в асфальт.


«Каменный век» около дома № 136 на улице Уборевича в Минске. На самом деле это такой намек от граждан, что нужно сделать понижение бордюра.


Фото предоставлено читателем

Сморгонь, улица Виктории Синкевич, дорога между домами 3 и 4. Уже который год ситуация здесь стабильная — ничего не меняется.


Фото предоставлено читателем

В Минске на улице Солтыса построены новые дома 34, 36, 38. Путь от этих домов до автобусной остановки «Троллейбусный парк № 5» обрывается очень неожиданно.


Фото предоставлено читателем

Смолевичи, улица Центральная. Пешеходный переход, «удобно» оборудованный для колясок.


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Пономаренко, 32. Нам прислали фото до и после ремонта качелей. Что изменилось? Вместо недостающей жердочки появилась полоска белого пластика. На спинку материалов не нашлось.



Барановичи, улица Зои Космодемьянской. Непонятно, кто первый начал: дорожники вокруг столбов пешеходную дорожку делали или «электросети» воткнули опоры в существующий тротуар. Но факт остается фактом — удобства пешеходам это не добавило.


Фото предоставлено читателем

Агрогородок Пудовня, Дрибинский район, улица Парковая, 6. Над подъездом нет козырька, ступеньки в подвал перекошены. Выглядит все крайне убого.



Иногда про ливневку все же не забывают. Но вот беда — смонтировать не могут правильно. Такой «выпуклый» вариант находится в Поставах на улице Космонавтов, 32Б.


Фото предоставлено читателем

Могилев, улица Турова, 12. Дорожку к магазину и от магазина к жилым домам и школе здесь забыли доделать.


Фото предоставлено читателем

Пешеходная дорожка возле дома № 99, корпус 5, на улице Лынькова, Минск. Похоже, у рабочих на этом этапе закончилась плитка.


Фото предоставлено читателем

Минск, проспект Победителей, 43, корпус 1, второй подъезд. Пандус из асфальта — это круто.


Фото предоставлено читателем

Хотя пандус в Волковыске круче во всех смыслах. И экстремальней — даже перил нет.


Фото предоставлено читателем

Минск, Калиновского, 103, пятый подъезд. Люди пишут, что здесь уже полтора года идет капремонт. В феврале–марте 2019 года вдоль всего дома электрики выкопали траншею и проложили толстый кабель, но возле 5-го подъезда что-то недоделали. Строителям тоже надо было свою работу сдавать, но кабель электриков им мешал. В итоге они их не дождались и уложили у подъезда плитку, а кабель оставили торчать из дорожки.


А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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