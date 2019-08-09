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Долой бикини. В Барселоне подтвердили право женщин купаться в бассейнах топлес

10.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барселоне рекомендуют позволять женщинам купаться в городских бассейнах топлес, чтобы избежать дискриминации. Такое решение приняли власти города, рассказывает 112.ua со ссылкой на CNN.


Фото: pixabay.com

Этому решению предшествовали жалобы на то, что некоторые городские бассейны запрещают женщинам купаться топлес, таким образом дискриминируя их. Провели расследование и выяснили, что в некоторых муниципальных бассейнах в самом деле были установлены ограничения.

В результате канцелярия совета по борьбе с дискриминацией разослала во все муниципальные бассейны отчет, в котором напомнила о необходимости гарантировать равенство представителей разных полов и не запрещать женщинам купаться топлес.

Нет прописанного правила относительно того, во что могут быть одеты люди в городских бассейнах, а во что — нет, отметила представитель совета Барселоны. Однако запрещена дискриминация по половому признаку.

 
 
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В муниципальные бассейны разослали соответствующие рекомендации
 
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