Долой бикини. В Барселоне подтвердили право женщин купаться в бассейнах топлес

Источник материала: Tut.by

В Барселоне рекомендуют позволять женщинам купаться в городских бассейнах топлес, чтобы избежать дискриминации. Такое решение приняли власти города, рассказывает 112.ua со ссылкой на CNN .



Фото: pixabay.com

Этому решению предшествовали жалобы на то, что некоторые городские бассейны запрещают женщинам купаться топлес, таким образом дискриминируя их. Провели расследование и выяснили, что в некоторых муниципальных бассейнах в самом деле были установлены ограничения.

В результате канцелярия совета по борьбе с дискриминацией разослала во все муниципальные бассейны отчет, в котором напомнила о необходимости гарантировать равенство представителей разных полов и не запрещать женщинам купаться топлес.

Нет прописанного правила относительно того, во что могут быть одеты люди в городских бассейнах, а во что — нет, отметила представитель совета Барселоны. Однако запрещена дискриминация по половому признаку.