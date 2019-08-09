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Долой бикини. В Барселоне подтвердили право женщин купаться в бассейнах топлес
Источник материала: Tut.by
В Барселоне рекомендуют позволять женщинам купаться в городских бассейнах топлес, чтобы избежать дискриминации. Такое решение приняли власти города,
Этому решению предшествовали жалобы на то, что некоторые городские бассейны запрещают женщинам купаться топлес, таким образом дискриминируя их. Провели расследование и выяснили, что в некоторых муниципальных бассейнах в самом деле были установлены ограничения.
В результате канцелярия совета по борьбе с дискриминацией разослала во все муниципальные бассейны отчет, в котором напомнила о необходимости гарантировать равенство представителей разных полов и не запрещать женщинам купаться топлес.
Нет прописанного правила относительно того, во что могут быть одеты люди в городских бассейнах, а во что — нет, отметила представитель совета Барселоны. Однако запрещена дискриминация по половому признаку.
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В муниципальные бассейны разослали соответствующие рекомендации
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