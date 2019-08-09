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К новому учебному году многодетным семьям выплатят единовременную материальную помощь

10.08.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома производит выплату единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года.

К новому учебному году многодетным семьям выплатят единовременную материальную помощь

Данный вид помощи предусмотрен п. 15 Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы». В текущем году выплаты производятся в размере 55,00 рублей на каждого учащегося из многодетных семей.
Для получения единовременной материальной помощи необходимо обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома и предоставить следующие документы: заявление произвольной формы с указанием расчетного счета, куда необходимо направить деньги, паспорт одного из родителей, справки из школы об обучении детей в 2019/2020 гг., свидетельства о рождении детей-школьников, документ, подтверждающий, что семья является многодетной (справка о составе семьи либо удостоверение многодетной семьи).
Обращаем внимание, что выплата производится только на детей, обучающихся в учреждениях общего среднего и специального образования на уровне общего среднего образования (Кодекс об образовании).
За справками обращаться по телефонам: 7-75-41, 7-31-22, 7-75-42, 7-75-49.
Подготовила Ольга ЧЕРНЯКОВА

 
 
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Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома производит выплату единовременной материальной помощи к учебному году семьям,...
 
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