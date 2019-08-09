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«Брить подмышки или нет - мое дело». Супермодель Эмили Ратаковски отказалась от эпиляции в съемке для глянца

10.08.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28-летняя супермодель Эмили Ратаковски снялась в фотосессии для Harper’s Bazaar. Примечательно, что девушка отказалась от эпиляции: на фото модель позирует в кружевном белье, не скрывая небритые подмышки.

Кроме того, специально для издания Эмили Ратаковски написала эссе, в котором рассказала, как относится к феминизму и почему выбор женщины, каким бы он ни был, нужно уважать. Модель написала, что на первом курсе в Калифорнийском университете она прослушала лекции по гендерным исследованиям, который произвел на нее впечатление.

— Этот курс был моим первым знакомством со множеством идей, с которыми я никогда не сталкивалась ранее. Тогда я узнала о важных различиях между полом и сексуальностью. В то время я уже считала себя убежденной феминисткой, но я записалась на лекции, предполагая, что почерпну что-то новое для себя в теме женской свободы, феминизме и так далее. В итоге была поражена тем, как мало понимаю в гендерных вопросах, и это подтолкнуло меня еще больше изучать собственную идентичность, — призналась модель.

Эмили Ратаковски расссказала в эссе, что начала думать о том, что значит быть женщиной, еще будучи подростком. Она чувствовала давление и вину за то, что она родилась в таком теле.

— Я всегда любила быть женственной. В возрасте 12 или 13 лет я обожала примерять кружевные бюстгальтеры и краситься блеском для губ. Это так весело! Конечно, я уверена, что большинство моих ранних «экспериментов», исследующих, что значит быть девушкой, были проведены под сильным влиянием женоненавистнической культуры. Я также уверена, что то, как я сейчас проявляю свою сексуальность, тоже подвергается критике. Но это же мой выбор, верно? Разве не в этом суть феминизма — в праве выбора?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Как сформированная личность я по-прежнему удивляюсь тому, как в 2019 году мы смотрим сверху вниз на женщин, которые любят проявлять свою сексуальность. Когда меня арестовали в Вашингтоне во время акции протеста против выдвижения в Верховный суд Бретта Кавано — человека, который не уважает женщин, пресса писала лишь о том, какой наряд я выбрала в тот день. Даже женщины, стоящие рядом, говорили о том, что на мне нет бюстгальтера. Они считают, что если мое тело было видно, то каким-то образом это дискредитировало меня и мою гражданскую позицию. Но почему? — задалась вопросом модель.

Иногда я чувствую себя сильной в мини-юбке, а иногда — в мешковатой толстовке. Порой я свободна, когда я не ношу бюстгальтер под майкой. А брить подмышки или не брить и вовсе — мое дело. Думаю, волосы на теле — еще одна возможность для женщин выбирать, основываясь на том, как они хотят себя чувствовать. По-моему, женщины могут выглядеть так, как им хочется, выходя на пляж хоть в буркини, хоть в бикини.

 
 
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