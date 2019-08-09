Актриса, певица, финансистка. Кто они - женщины Антонио Бандераса

Источник материала: Tut.by

В силу привлекательной внешности и наличия испанских корней Антонио Бандераса СМИ не раз причисляли к отряду голливудских ловеласов. Но в реальной жизни один из самых красивых актеров современности от этого образа далек, он вовсе не Зорро, а скорее кот из Шрека (которого он же и озвучил).

Сегодня актер отмечает юбилей: ему исполняется 59. В честь его дня рождения LADY вспоминает главных женщин Бандераса и выясняет, с кем из них роман был, а с кем — все-таки нет.

Ана Леса

Знакомство Антонио с первой супругой никак не вяжется с приставшим к нему амплуа. Начинающая актриса Ана Леса проявила инициативу сама: застала Бандераса (который уже был известен на родине) за утренней чашечкой кофе в ресторане и завела непринужденную беседу. Настойчивость девушки актера явно не испугала: спустя полгода после этой встречи пара поженилась.

Поначалу все было как в сказке: стихи, песни, Педро Альмодовар в качестве шафера на свадьбе. Потом — семейная идиллия с красавцем-мужем. Но длилась она недолго: благодаря съемкам у Альмодовара Бандераса быстро заметили в Голливуде и пригласили работать в Лос-Анджелес. Естественно, он поехал.

Ана поехала в Штаты с супругом, однако, в отличие от Антонио, места на земле фабрики грез не нашла. Бандерас упорно пытался выбить любимой жене хоть какую-то роль в собственных проектах, но продюсеры отвечали отказом. В итоге прежде спокойная и рассудительная Ана устроила мужу скандал (по слухам — даже стукнула его по голове бутылкой) и отправилась домой, в Испанию.

Какое-то время чета Бандерасов жила на две страны, но спасти семью от ссор и споров это не помогло. Весной 1996-го, спустя 4 года брака, Ана и Антонио развелись.

Чем сегодня занимается Ана Леса, неизвестно: свою актерскую карьеру она завершила еще до развода с Бандерасом.

Мадонна

Был ли у Бандераса и Мадонны роман? Об этом точно никто не знает. Он утверждает, что нет. Она намекает, что да.

Антонио работал над «Королями Мамбо», когда Мадонна внезапно заявилась на съемочную площадку — специально, чтобы увидеть молодого и горячего Бандераса. Тот практически не говорил по-английски и позже шутил, что именно этот факт разрушил все шансы на любовный успех. Но, похоже, Мадонну языковой барьер не смущал: по слухам, она стала недвусмысленно «подкатывать» к актеру на глазах у его супруги. К чести Антонио, из этих приставаний ничего не вышло.

Позже актер и певица встретились вновь: вместе они снялись в оскароносном мюзикле «Эвита». Возможно, на съемках и промелькнула искра?

Кэтрин Зета-Джонс

После выхода культовой «Маски Зорро» о потенциальном романе Бандераса с партнершей по фильму Кэтрин Зета-Джонс не говорил только ленивый. Антонио к тому моменту вновь женился (об этом — чуть позже), однако сей факт лишь добавлял пикантности людским домыслам.

На самом деле Бандерас действительно сыграл важную роль в жизни Кэтрин, но вовсе не в качестве любовника. На одном из фестивалей он познакомил ее с актером Майклом Дугласом. Встреча оказалось судьбоносной: в 2000 году пара поженилась и по-прежнему вместе.

Мелани Гриффит

Неуравновешенная, взбалмошная, имеющая проблемы с наркотиками. Именно такой была, есть и, похоже, будет Мелани Гриффит. Их с Бандерасом отношениям давали от силы полгода — уж слишком разными казались эти двое. Они удивили всех: прожили в браке 18 лет.

Актеры встретились на съемках «Двое — это слишком», где весьма убедительно сыграли влюбленных. Оказалось, убедительность возникла неспроста: прямо на площадке разгорелся служебный роман. Мелани тогда была замужем за Доном Джонсоном (уже во второй раз), Антонио по-прежнему состоял в браке с Аной Лесой. Но оба союза изжили себя, завершившись разводами, и скрывать свои отношения Гриффит и Бандерас перестали. Вскоре они поженились, родилась их дочь.

О том, насколько гармоничным был этот союз противоположностей, судить сложно. Даже если скандалы и были, сор из избы пара не выносила и личную жизнь с прессой не обсуждала. Тем не менее спустя почти два десятка лет они сообщили о «непримиримых противоречиях» и разводе. Который прошел очень спокойно и гладко: во время бракоразводного процесса супруги даже успели вместе сняться в кино.

Николь Кемпел

Нынешняя пассия Бандераса Николь Кемпел никакого отношения к шоу-бизнесу не имеет: она финансист. Николь младше актера на 20 лет, однако паре это явно не мешает — вместе они почти 5 лет.

Ради Николь Антонио обосновался в Великобритании. Объяснил он это так: «Моя подруга родом из Нидер­ландов, и она в силу своей профессии — человек мира. Может где угодно работать, лучше меня знает английский язык, и мы договорились обосноваться в Лондоне. Это такое честное для всех решение: европейские страны рядом, и до Америки ближе, чем откуда-то еще».

Николь помогла Бандерасу пережить последствия инфаркта (актер справился с реабилитацией на "отлично"), подвигла его на учебу в колледже (Антонио окончил курс в одном из самых знаменитых учебных заведений мира моды). Однако несмотря на явную гармонию в отношениях, к свадьбе дело пока не идет.