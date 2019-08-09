ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Субботнюю акцию в Москве поддержали миллионы

10.08.2019 08:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Субботняя акция в Москве может стать самой многочисленной за последние годы


Фото: DW
Акцию поддержали в соцсетсях звезды, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.

Пятая по счету акция за честные выборы 10 августа имеет шансы стать многочисленнее прежних, передает The Bell.


Eе поддержали в соцсетсях российские селебрити, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.
Пятая по счету акция за честные выборы 10 августа имеет шансы стать многочисленнее прежних. 

Во-первых, она согласована с властями. 

Во-вторых, ее поддержали в соцсетсях селебрити, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.
Свыше 30 млн подписчиков — без учета пересечения аудитории, которое, безусловно, есть.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Субботняя акция в Москве может стать самой многочисленной за последние годы
 
Новости дня
Новости разные
 
Актриса, певица, финансистка. Кто они - женщины Антонио Бандераса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • steve madden обувь официальный в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика