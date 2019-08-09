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Субботнюю акцию в Москве поддержали миллионы
Источник материала: Партизан
Субботняя акция в Москве может стать самой многочисленной за последние годы
Фото: DW
Акцию поддержали в соцсетсях звезды, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.
Пятая по счету акция за честные выборы 10 августа имеет шансы стать многочисленнее прежних,
Eе поддержали в соцсетсях российские селебрити, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.
Пятая по счету акция за честные выборы 10 августа имеет шансы стать многочисленнее прежних.
Во-первых, она согласована с властями.
Во-вторых, ее поддержали в соцсетсях селебрити, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.
Свыше 30 млн подписчиков — без учета пересечения аудитории, которое, безусловно, есть.
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Субботняя акция в Москве может стать самой многочисленной за последние годы
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