Субботнюю акцию в Москве поддержали миллионы

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Акцию поддержали в соцсетсях звезды, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.





передает The Bell. Пятая по счету акция за честные выборы 10 августа имеет шансы стать многочисленнее прежних,The Bell.









Eе поддержали в соцсетсях российские селебрити, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.

Пятая по счету акция за честные выборы 10 августа имеет шансы стать многочисленнее прежних.





Во-первых, она согласована с властями.





Во-вторых, ее поддержали в соцсетсях селебрити, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.

Свыше 30 млн подписчиков — без учета пересечения аудитории, которое, безусловно, есть.