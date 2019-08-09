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Беларусь получила из США медикаменты на $ 1,1 млн. Причем здесь Управление делами президента?

10.08.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Партия иностранной безвозмездной помощи из медикаментов общей стоимостью $ 1,1 млн прибыла в Беларусь из США, сообщили БелТА в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента.

Беларусь получила из США медикаменты на $ 1,1 млн. Причем здесь Управление делами президента?
Фото носит иллюстративный характер

Валерий Скакун и представитель CitiHope International. Фото citihope.org

Изделия медицинского назначения поступили в соответствии с договором о сотрудничестве с организацией Emmanuel Mercy Mission (штат Орегон, США). Далее они будут переданы в районные больницы и поликлиники по всем регионам страны в соответствии со сформированными заявками. В настоящее время в Департменте направили Александру Лукашенко на рассмотрение материалы по освобождению этой партии помощи от таможенных платежей и налогов, пишет Белсат.

«Это яркий пример двустороннего гуманитарного сотрудничества, если есть потребность, имеются возможности и главное – желание», – заявил директор Департамента Валерий Скакун.

Христианская благотворительная организация Emmanuel Mercy Mission была создана в Орегоне в 1992 году украинским эмигрантом Валерием Шкуринским. Миссия – сбор средств и вещей для отправки гуманитарной помощи, в частности, в страны постсоветского пространства. Последние годы EMM уделяет много внимания Украине, в том числе гражданам, пострадавшим в результате войны на Донбассе.

На сайте упомянутой организации есть отчет о поставке контейнера с медикаментами в Беларусь. Правда, произошла поставка еще 7 июня.

«Контейнер с врачебной помощью на сумму $ 1,111,265.60 долларов будет доставлен Общественному объединению «Отклик» в г. Минск.

«Объединенная церковь христиан веры евангельской Республики Беларусь» и «Объединенная церковь христиан веры евангельской «Спасение» с Общественным объединением «Отклик» смогут стать участниками в распределении помощи больницам и медицинским учреждениям Республики Беларусь», – говорится в отчете.

Но почему в новости государственного информагентства БелТА нет ни одного упоминания об «Отклике» и перечисленных церквях? Ответ следует искать на сайте Департамента по гуманитарной деятельности.

Дело в том, что ОО «Отклик» (который, в свою очередь, сотрудничает с рядом религиозных учреждений) входит в Совет общественных благотворительных организаций при Департаменте. В списке Совета есть еще 8 членов, среди них – широко известные «Красный крест» и «Каритас». Согласно белорусскому законодательству, вся безвозмездная гуманитарная помощь, которую получают от своих партнеров эти организации, проходит через Департамент.

Еще в феврале 2019 года Валерий Скакун рассказал, что Беларусь получила из США ценные лекарства против онкологических и редких генетических заболеваний на сумму $ 2, 2 млн. Тогда партнером выступила американская CitiHope International, которая эффективно работала с Беларусью с 1990 года, но в 2011 прекратила сотрудничество из-за «дипломатических проблем». Это было связано с политикой белорусских властей.

В прошлом году CitiHope вернулась: меморандум о взаимопонимании, заключенный с Департаментом в ноябре 2018 года в Вашингтоне, предусматривал поставки в Беларусь медикаментов на $ 5 млн. Всего, по словам Прыгуна, готовность сотрудничать выразили 11 благотворительных американских организаций. Стоит отметить, что подобные договоренности освещались в государственной прессе, однако о результатах – когда бы конкретный госпиталь получил конкретный препарат – почти нет информации.


Управление делами президента, куда входит Департамент по гуманитарной деятельности, возглавляет Виктор Шейман, приближенная фигура Лукашенко, которого подозревают в причастности к убийству оппозиционных политиков и оператора Дмитрия Завадского в 1999-2000 годах. Именно поэтому против Шеймана (как и Лукашенко, и ряда чиновников) США впервые ввели санкции в 2006 году. В этом году президент Трамп своим указом продлил их до июня 2020.


фото Белсат
Действия Шеймана и других чиновников признали «исключительной угрозой национальной безопасности США». Им запрещено совершать какие-либо финансовые операции на территории США.

Речь при этом идет только о самих людях под санкциями, но не о ведомствах, которые они возглавляют. Так, Департамент подшефной Виктору Шейману госструктуры, имеет контакты с американскими организациями.
 
Теги: Минск
 
 
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Партия иностранной безвозмездной помощи из медикаментов общей стоимостью $ 1,1 млн прибыла в Беларусь из США, сообщили БелТА в Департаменте по гуманитарной...
 
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