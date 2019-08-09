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Азаренко — в полуфинале теннисного турнира в Торонто

10.08.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В парном разряде она выступает вместе с австралийкой Эшли Барти.


pressball.by
Виктория Азаренко — в полуфинале теннисного турнира в Торонто.  В 1/4 финала они обыграли бельгийку Кирстен Флипкенс и Се Шувэй из китайского Тайбэя — 4:6, 6:2, 10:5.

За выход в финал белорусско-австралийский дуэт сразится с Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой из Чехии, пишет euroradio.fm
 
 
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В парном разряде она выступает вместе с австралийкой Эшли Барти.
 
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