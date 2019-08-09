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Азаренко — в полуфинале теннисного турнира в Торонто
Источник материала: Партизан
В парном разряде она выступает вместе с австралийкой Эшли Барти.
pressball.by
Виктория Азаренко — в полуфинале теннисного турнира в Торонто. В 1/4 финала они обыграли бельгийку Кирстен Флипкенс и Се Шувэй из китайского Тайбэя — 4:6, 6:2, 10:5.
За выход в финал белорусско-австралийский дуэт сразится с Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой из Чехии, пишет
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В парном разряде она выступает вместе с австралийкой Эшли Барти.
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