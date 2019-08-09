Главе Пентагона в Монголии подарили лошадь, названную в честь госсекретаря США





24-часовая остановка министра обороны США Марка Эспера в Монголии состоялась 8 августа.





Эспер говорит, что у него нет конкретных целей визита, связанных с тем, как Пентагон может расширить свое военное сотрудничество с Монголией. Вместо этого он говорит, что хочет построить более крепкие отношения на высших уровнях обороны.





Также он написал на своей странице в соцсети:





«Сегодня Министр обороны Энхболд и я обсудили общие ценности США и Монголии - приверженность демократии и правам человека. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы укрепить наши отношения и достичь наших целей. Мы гордимся тем, что являемся вашим «третьим соседом».



