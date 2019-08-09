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Главе Пентагона в Монголии подарили лошадь, названную в честь госсекретаря США

10.08.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд подарил лошадь главе министерства обороны США Марку Эсперу. Эспер назвал его «Маршалл» в честь Джорджа Маршалла, министра обороны США и государственного секретаря.


24-часовая остановка министра обороны США Марка Эспера в Монголии состоялась 8 августа.

Эспер говорит, что у него нет конкретных целей визита, связанных с тем, как Пентагон может расширить свое военное сотрудничество с Монголией. Вместо этого он говорит, что хочет построить более крепкие отношения на высших уровнях обороны.

Также он написал на своей странице в соцсети:

«Сегодня Министр обороны Энхболд и я обсудили общие ценности США и Монголии - приверженность демократии и правам человека. Мы будем продолжать работать вместе, чтобы укрепить наши отношения и достичь наших целей. Мы гордимся тем, что являемся вашим «третьим соседом».
 
 
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Министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд подарил лошадь главе министерства обороны США Марку Эсперу. Эспер назвал его «Маршалл» в честь Джорджа Маршалла,...
 
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