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Нелепая смерть: японец, который хотел объехать вокруг света на велосипеде, погиб в Перу

10.08.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путешественника сбил грузовой автомобиль в городе Гуадалупито. Ведется расследование происшествия.

Фото: instagram.com/fumi8228
Фумихико Сато

 Японский путешественник Фумихико Сато, отправившийся в кругосветное путешествие на велосипеде, погиб в ДТП с грузовиком в Перу. Об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что 31-летний турист достиг южноамериканской страны 31 июля, а 4 августа в городе Гуадалупито его сбил грузовик.

 

Водитель автмобиля задержан. Полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства инцидента.
 
Сато − бывший преподаватель в начальной школе. В прошлом году японец бросил работу и отправился в путешествие на велосипеде. Также он вел блог для детей. 
 
 
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Путешественника сбил грузовой автомобиль в городе Гуадалупито. Ведется расследование происшествия.
 
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