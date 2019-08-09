Нелепая смерть: японец, который хотел объехать вокруг света на велосипеде, погиб в Перу

Фото: instagram.com/fumi8228

Фумихико Сато





Японский путешественник Фумихико Сато, отправившийся в кругосветное путешествие на велосипеде, погиб в ДТП с грузовиком в Перу. Об этом сообщил телеканал NHK. Японский путешественник Фумихико Сато, отправившийся в кругосветное путешествие на велосипеде, погиб в ДТП с грузовиком в Перу. Об этом сообщил телеканал

Отмечается, что 31-летний турист достиг южноамериканской страны 31 июля, а 4 августа в городе Гуадалупито его сбил грузовик.









Водитель автмобиля задержан. Полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства инцидента.

Сато − бывший преподаватель в начальной школе. В прошлом году японец бросил работу и отправился в путешествие на велосипеде. Также он вел блог для детей.



