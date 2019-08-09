|
Нелепая смерть: японец, который хотел объехать вокруг света на велосипеде, погиб в Перу
Источник материала: Партизан
Путешественника сбил грузовой автомобиль в городе Гуадалупито. Ведется расследование происшествия.
Фото: instagram.com/fumi8228
Фумихико Сато
Японский путешественник Фумихико Сато, отправившийся в кругосветное путешествие на велосипеде, погиб в ДТП с грузовиком в Перу. Об этом сообщил телеканал
Отмечается, что 31-летний турист достиг южноамериканской страны 31 июля, а 4 августа в городе Гуадалупито его сбил грузовик.
Водитель автмобиля задержан. Полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства инцидента.
Сато − бывший преподаватель в начальной школе. В прошлом году японец бросил работу и отправился в путешествие на велосипеде. Также он вел блог для детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путешественника сбил грузовой автомобиль в городе Гуадалупито. Ведется расследование происшествия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)