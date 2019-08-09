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Пять сотрудников «Росатома» погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области

10.08.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа погибли пять сотрудников Росатома, еще три человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила пресс-служба российской госкорпорации.

На военном полигоне под Архангельском погибли пять сотрудников Росатома

На военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа погибли пять сотрудников Росатома, еще три человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила пресс-служба российской госкорпорации.
 
Отмечается, что трагедия "произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".
 
Минобороны РФ и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
 
Напоминим, в четверг российское военное ведомство сообщило, что в результате ЧП на полигоне в Архангельской области погибли два человека и шестеро получили ранения. Как утверждалось, среди них были представители Минобороны РФ и предприятия-разработчика.
 
Как уточняет Интерфакс, инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен испытательный полигон ВМФ России.
 
После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства, пишет korrespondent.net
 
Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час. Максимально допустимыми являются 0,6 микрозиверта в час.
 
 
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На военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа погибли пять сотрудников Росатома, еще три...
 
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