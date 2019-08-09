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Пять сотрудников «Росатома» погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области
Источник материала: Партизан
На военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа погибли пять сотрудников Росатома, еще три человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила пресс-служба российской госкорпорации.
На военном полигоне под Архангельском погибли пять сотрудников Росатома
На военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа погибли пять сотрудников Росатома, еще три человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила пресс-служба российской госкорпорации.
Отмечается, что трагедия "произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".
Минобороны РФ и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
Напоминим, в четверг российское военное ведомство сообщило, что в результате ЧП на полигоне в Архангельской области погибли два человека и шестеро получили ранения. Как утверждалось, среди них были представители Минобороны РФ и предприятия-разработчика.
Как уточняет Интерфакс, инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен испытательный полигон ВМФ России.
После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства, пишет
Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час. Максимально допустимыми являются 0,6 микрозиверта в час.
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На военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа погибли пять сотрудников Росатома, еще три...
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