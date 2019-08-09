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Глеб Карытько из Молодечно стал чемпионом мира по MMA
Источник материала: Партизан
Глеб Карытько из Молодечно стал чемпионом мира по MMA (WMMAA & IMMAF) до 18 лет в полутяжелом весе (до 93 кг) в категории юношей 16−17 лет,
Соревнования проходили 3−4 августа в римской арене PalaPellicone.
Фото из фейсбука Michael Rumiantsau.
Второе и третье место в этой категории заняли российский и казахстанский спортсмены.
«Я историю Глеба знаю не понаслышке и знаю, как усердно работал этот парень (в том числе жертвуя летними каникулами и всеми остальными соблазнами, которых так много в его возрасте), ради того чтобы proudly represent Беларусь с госфлагом на первенстве мира! История действительно интересная, ведь государство не потратило ни копейки на его развитие: все благодаря родителям и тренерам, которые вырастили уже не первого чемпиона. Растет еще один underdog», — написал в своем Facebook Михаил Румянцев.
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Глеб Карытько из Молодечно стал чемпионом мира по MMA (WMMAA & IMMAF) до 18 лет в полутяжелом весе (до 93 кг) в категории юношей 16−17 лет, пишет TUT.BY.
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