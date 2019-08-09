Глеб Карытько из Молодечно стал чемпионом мира по MMA

Соревнования проходили 3−4 августа в римской арене PalaPellicone.









Фото из фейсбука Michael Rumiantsau.

Второе и третье место в этой категории заняли российский и казахстанский спортсмены.

«Я историю Глеба знаю не понаслышке и знаю, как усердно работал этот парень (в том числе жертвуя летними каникулами и всеми остальными соблазнами, которых так много в его возрасте), ради того чтобы proudly represent Беларусь с госфлагом на первенстве мира! История действительно интересная, ведь государство не потратило ни копейки на его развитие: все благодаря родителям и тренерам, которые вырастили уже не первого чемпиона. Растет еще один underdog», — написал в своем Facebook Михаил Румянцев.



