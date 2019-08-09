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«Разница во времени у нас 10 часов». Поговорили с парами, у которых отношения на расстоянии

10.08.2019 09:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы верите в то, что отношения на расстоянии могут быть серьезными, особенно если между вам тысячи километров? Если нет, то очень зря: наши герои — тому подтверждение. Мы поговорили с ребятами, у которых отношения на расстоянии (некоторые вместе уже 5 лет!), и поняли, что даже разница во времени 10 часов — не помеха настоящей любви.

 
 
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