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В Гродненской области микроавтобус влетел в фуру - водитель и пять пассажиров в больнице

10.08.2019 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шесть человек госпитализированы после ДТП, которое произошло 9 августа в 22.05 в Гродненской области.


Как сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, на перекрестке автодорог Ивье-Мишуковичи и Совгути-Гончары-Дайлиды при выезде на главную дорогу водитель автомашины DAF с полуприцепом столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в Ивьевскую центральную районную больницу.


На место происшествия незамедлительно выбыло руководство Ивьевского РОВД, ГАИ, следователи, судмедэксперты и МЧС.

Иные обстоятельства ДТП, в том числе его виновник, устанавливаются.

 
 
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Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в Ивьевскую центральную районную больницу.
 
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