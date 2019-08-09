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В Гродненской области микроавтобус влетел в фуру - водитель и пять пассажиров в больнице
Источник материала: Tut.by
Шесть человек госпитализированы после ДТП, которое произошло 9 августа в 22.05 в Гродненской области.
Как
Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в Ивьевскую центральную районную больницу.
На место происшествия незамедлительно выбыло руководство Ивьевского РОВД, ГАИ, следователи, судмедэксперты и МЧС.
Иные обстоятельства ДТП, в том числе его виновник, устанавливаются.
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Водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в Ивьевскую центральную районную больницу.
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