Белорусский силач установил мировой рекорд, сдвинув 15 тягачей МАЗ

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Белорусский силач Дмитрий Белайц установил мировой рекорд, сдвинув с места 15 трехосных тягачей МАЗ, выстроенных единой колонной, передает корреспондент БЕЛТА.

Протянуть технику на расстояние 7 м 20 см стронгмену удалось со второй попытки за 1 мин. 03,75 сек. Общий вес груза составил 157,5 т.





«Этот рекорд посвящается белорусам во главе с Александром Григорьевичем. Вместе мы сила, нас никто никогда не победит», — отметил Дмитрий Белайц.





До того как решиться на трюк такого масштаба (он выполнен впервые), белорусский силач долго тренировался. «Руководство помогло. Меня приглашали многие мировые компании, но выбор очевиден. Он в сторону Минского автомобильного завода. Сегодня это гордость белорусских людей. По МАЗам судят о нас на Дальнем Востоке, в Казахстане, Украине. Нам есть чем гордиться», — сказал Дмитрий Белайц.

По его мнению, человек труда — это будущее страны и человечества. Он пожелал всем работникам МАЗа побед и достижения поставленных целей. В дальнейшем Дмитрий мечтает установить еще один рекорд, но уже с автомобилями БелАЗ. «Есть предварительные договоренности», — добавил силач. Необычное действо происходило на площадке у центральной проходной МАЗа. Тягачи МАЗ-643028 были соединены между собой траллами. Каждый из них весил около 10 т. Генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович подчеркнул, что новый мировой рекорд установлен в большой праздник — 75-летие предприятия, и поблагодарил за такой подарок. Дмитрий Белайц — почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья и гендиректор ООО «МТЗ Сибирь». Богатырь родом из Гродненской области, долгое время занимался дзюдо и самбо, выступал за национальную сборную, а потом увлекся силовым экстримом. Ранее вместе с напарником Михаилом Шивляковым он протянул самый большой трактор в мире. У Дворца культуры МАЗ прошло также шоу силового экстрима. Здесь можно увидеть и выставку автотехники, в частности тягачи класса Евро-6 и новейшие самосвалы. На протяжении всего дня гостей развлекают артисты белорусской эстрады, а завершится праздник световым шоу с фейерверком.

БЕЛТА.

Фото Оксаны Манчук

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