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Белорусский силач установил мировой рекорд, сдвинув 15 тягачей МАЗ

10.08.2019 09:36 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Белорусский силач установил мировой рекорд, сдвинув 15 тягачей МАЗ

Белорусский силач Дмитрий Белайц установил мировой рекорд, сдвинув с места 15 трехосных тягачей МАЗ, выстроенных единой колонной, передает корреспондент БЕЛТА.
Протянуть технику на расстояние 7 м 20 см стронгмену удалось со второй попытки за 1 мин. 03,75 сек. Общий вес груза составил 157,5 т.

Белорусский силач установил мировой рекорд, сдвинув 15 тягачей МАЗ

«Этот рекорд посвящается белорусам во главе с Александром Григорьевичем. Вместе мы сила, нас никто никогда не победит», — отметил Дмитрий Белайц.

Белорусский силач установил мировой рекорд, сдвинув 15 тягачей МАЗ

До того как решиться на трюк такого масштаба (он выполнен впервые), белорусский силач долго тренировался. «Руководство помогло. Меня приглашали многие мировые компании, но выбор очевиден. Он в сторону Минского автомобильного завода. Сегодня это гордость белорусских людей. По МАЗам судят о нас на Дальнем Востоке, в Казахстане, Украине. Нам есть чем гордиться», — сказал Дмитрий Белайц.
По его мнению, человек труда — это будущее страны и человечества. Он пожелал всем работникам МАЗа побед и достижения поставленных целей. В дальнейшем Дмитрий мечтает установить еще один рекорд, но уже с автомобилями БелАЗ. «Есть предварительные договоренности», — добавил силач. Необычное действо происходило на площадке у центральной проходной МАЗа. Тягачи МАЗ-643028 были соединены между собой траллами. Каждый из них весил около 10 т. Генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович подчеркнул, что новый мировой рекорд установлен в большой праздник — 75-летие предприятия, и поблагодарил за такой подарок. Дмитрий Белайц — почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья и гендиректор ООО «МТЗ Сибирь». Богатырь родом из Гродненской области, долгое время занимался дзюдо и самбо, выступал за национальную сборную, а потом увлекся силовым экстримом. Ранее вместе с напарником Михаилом Шивляковым он протянул самый большой трактор в мире. У Дворца культуры МАЗ прошло также шоу силового экстрима. Здесь можно увидеть и выставку автотехники, в частности тягачи класса Евро-6 и новейшие самосвалы. На протяжении всего дня гостей развлекают артисты белорусской эстрады, а завершится праздник световым шоу с фейерверком.

БЕЛТА.

Фото Оксаны Манчук


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Белорусский силач Дмитрий Белайц установил мировой рекорд, сдвинув с места 15 трехосных тягачей МАЗ, выстроенных единой колонной, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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