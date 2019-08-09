КПД моей жизни

Источник материала: Вороновская газета



Находясь на вершине пирамиды Маслоу*, человек стремится максимально раскрыть свои возможности, принести пользу обществу, совершенствоваться. Тем более, когда есть в чем. По такому принципу живет наш земляк Юрий Янович Ладыш, кандидат экономических наук, адъюнкт Экономического и Политехнического университетов во Вроцлаве, экономист и градостроитель. Автор более сотни научных (исследовательских) статей, эксперт и участник национальных и международных исследовательских проектов, программы Европейской комиссии Erasmus+.

Путь к вершине





Приехав в Вороново на побывку к родителям — Нине Петровне и Яну Станиславовичу Ладышам, Юрий согласился дать интервью районке и рассказать о своей научной карьере и жизни в польском Вроцлаве.

— Я не люблю быть в центре внимания, — предупреждает собеседник, — мне больше нравится находиться по другую сторону: что-то исследовать, изучать, внедрять, самому опубликовать статью, работу, исследование.

— Не секрет, что основы характера закладываются очень рано. И дальнейшее его развитие всегда зависит от воспитания и социальной среды. Какие черты характера, привычки заложены в Вас родителями?

— В первую очередь, это тяга и любовь к труду. Мне всегда было интересно работать. В детстве нравилось помогать бабушке и дедушке по хозяйству, что-то строить, разбирать и собирать машинку. В общем, как всем детям того времени. Приходилось много работать физически — например, с косой. И сейчас мне интересно попробовать все. Может, поэтому у меня уже 4 разных постдипломных образования. Совмещаю работу в двух университетах, состою в различных экспертных комитетах. Интересно, когда мои знания и опыт в одной сфере вкупе с проблемами из другой дают практические решения и результат. В общем, лучше иметь кругозор шире, чтобы найти более объективное решение проблемы.

Кроме того, с детства люблю природу. Бабушка жила на хуторе. Там достаточно дикая территория. Увидеть ужа или гадюку возле порога дома было вполне обычным явлением.

Еще одно увлечение из детства, которое со мной до сих пор, — спортивный туризм. Лет в 14, помню, ради интереса пробежал расстояние в 45 км.

Все это мне сейчас очень помогает. Стараюсь следовать простой концепции гармоничного саморазвития, согласно которой работаю интеллектуально, физически и не забываю о спорте.

— Кем Вы мечтали стать в детстве?

— Помню свое школьное сочинение на эту тему. Тогда написал, что хочу быть трактористом. Я очень любил технику. В деревне у бабушки в период торфозаготовок было много разных тракторов. Мне, мальчишке, давали «поуправлять», подержаться за рычаги, и эти впечатления живы до сих пор.

— А кем видели Вас родители? Наверняка, надеялись, что из двух сыновей кто-то станет продолжателем медицинской династии…

— Нет, врачом быть не хотел. Хотя, думаю, мог бы заниматься любым делом, которое было бы мне интересно. Когда в жизни появляются новые возможности, стараюсь ими воспользоваться.

— После окончания школы Вы решили продолжить образование в другой стране…

— Да. Во-первых, это предопределило мое происхождение. У меня польские корни, и я воспитан в польских традициях. Во-вторых, вступительная кампания в польские вузы начиналась намного раньше, чем в белорусские. Почему бы этим не воспользоваться? Дополнительно подготовиться к сдаче польского языка и литературы не было проблемой. В итоге я успешно сдал все экзамены, поступил и остался на годичный подготовительный курс во Вроцлаве. Этот город мне очень понравился, он один из самых теплых, быстроразвивающихся в Польше и популярных среди студентов и туристов.

После этого курса необходимо было определиться с вузом. Мой выбор пал на Экономический университет во Вроцлаве, факультет международной торговли. После 5-летнего высшего образования возник вопрос: что делать дальше? Мне очень нравился Вроцлав, в то же время было хорошо и в Беларуси. Согласно закону должен был отслужить в белорусской армии. Вернулся в Вороново и пошел в военкомат. За два дня перед отправкой на службу мне пришло письмо о зачислении в стационарную аспирантуру со стипендией. Это давало отсрочку от службы.

Как аспирант я попал к научному руководителю, специалисту в сфере трансграничного сотрудничества на польско-немецком пограничье. Год углублял свои знания в данной области. Это была новая для меня тема. Читал литературу, посещал еврорегионы. Моя работа была основана на примере польско-белорусского пограничья.

— Говорят, студенчества годы золотые. А какими их вспоминаете Вы?

— Это время очень насыщенное. У меня, впрочем, как и у остальных студентов, было очень много возможностей для развития и самоорганизации. Я посещал около пяти различных спортивных секций. Подрабатывал, получая прибавку к стипендии и хороший опыт. На каникулах путешествовали с друзьями по Польше, ездили на море, в горы, в соседние страны. Интересно было увидеть все.





— Теперь Вы по другую сторону — преподаватель. Похожи современные студенты на Вас в то время?

— В годы моего студенчества был такой подход: не каждый может стать магистром. Сейчас во всех вузах ведется борьба за студентов, им создают комфортные условия, и это в некоторой степени портит рынок образовательных услуг. Дипломы некоторых частных вузов мало ценятся среди работодателей. Отмечу все же, что умных и старательных студентов больше, но встречаются разные «экземпляры». Учатся у нас ребята и из Гродно. Кстати, они ответственнее по сравнению с другими иностранными студентами.

— Про студентов, сдающих экзамены профессорам, столько анекдотов придумано. Вы строгий преподаватель?

— Не строгий, но требовательный. На высокую оценку студенты должны уметь применить на практике полученные знания, решить поставленную проблему.

Проекты — в практику





— Что Вы чувствуете, когда наблюдаете, как Ваши проекты и наработки обретают жизнь?

— Мне интересно наблюдать за развитием Вроцлава и региона и при этом понимать, что важные проекты реализуются с моим участием. Примеров достаточно много, приведу несколько.

В прошлом году работа «Обнови свой двор» под моим руководством выиграла конкурс мэра г. Ополе на благоустройство общественной территории в центре города. Применяя разные теоретические модели ревитализации (в данном случае это процесс воссоздания и оживления городского пространства — прим. автора ), мы предложили современные варианты использования старой проблемной территории. Сегодня, и мне приятно это отметить, двор выглядит совершенно иначе. Еще один проект, о котором мне интересно рассказать, — «Концепция размещения станций зарядки электромобилей во Вроцлаве». До 2020 года Министерство инфраструктуры и развития обязало большие города построить общественные станции зарядки электромобилей. Оказалось, в Польше (и не только) нет официальных критериев по их локализации и установке. Изучив заграничный опыт, мы создали свой метод, нарисовали карту, на которую нанесли аттракторы (точки притяжения — прим. автора ) и ограничения, таким образом вычислив те места, где станции будут наиболее востребованы. Данная работа передана в муниципалитет, наш метод претворяется в жизнь.

В годы студенчества я открыл для себя пограничную территорию между Польшей и Чехией — горы Карконошы, которые по сей день очень люблю и наведываюсь туда побегать на лыжах. Эта территория неплохо развивается, хотя я вижу там другие перспективы. К сожалению, качество воздуха в городах и деревнях, расположенных в долинах, из-за смога очень плохое. Но это можно поправить, чем я и занимаюсь, используя свои наработки.

Берусь за самое интересное, за те проекты, которые приносят пользу, как говорится, здесь и сейчас.

— Если говорить о карьере, какие научные достижения уже в Вашей копилке и какие планы на будущее?

— В разных научных изданиях опубликовано более 120 статей, написаны две книги. В работе еще одна, которая в ближайшие годы будет издана. В рамках программы Erasmus+ выезжаю за границу и читаю лекции в университетах. Был в Боснии и Герцеговине, Сербии, во Львове, Москве, собираюсь в Германию, Австрию. С выступлениями посетил 93 конференции. Все это нужно в том числе и для того, чтобы доказать интернационализацию моей деятельности, а также для повышения квалификации — планирую получить степень доктора наук.

— А в долгосрочных целях — профессора?

— Да, конечно… Примерно к пенсии (смеется).

КПД организма

— Спорт занимает не последнее место в Вашей жизни…

— Да, но у меня нет времени и возможности регулярно тренироваться. Поэтому использую «стартовый» метод. В чем его суть? Многие соревнования проходят в выходные, когда, при желании, можно найти час-два для отдыха. А отдыхать можно по-разному…

— Какие виды спорта любите? Знаю, что в списке интересов есть довольно экстремальные.

— Раньше бегал марафоны, но оставил этот вид спорта на пенсионный возраст, когда нужна выносливость. А сейчас мне больше необходима скорость, поэтому бегаю сравнительно короткие дистанции: 3, 5, 10 км. Часто на соревнованиях представляю наш факультет. (Кстати, Юрий Янович скромно умалчивает о том, что у него почти всегда призовые места. — Прим. автора ). В 2016 году лидировал в экстремальном полумарафоне Masters’ Killer — незабываемые впечатления!

Обожаю лыжи. Этой зимой был исключительно хороший сезон для лыжного спорта. У меня есть любимое место — Якушицкая Поляна в Йизерских горах на границе между Чехией и Польшей. Там проложено около 70 км лыжных трасс разной сложности.





— Что скажете по поводу покорения горных вершин?

— Три раза совершил скоростное восхождение на Монблан (самую высокую гору в Европе — прим. автора ). А совсем недавно поднялся на вершины Эльбруса и Казбека.Но я бы отнес это скорее к бегу. Люблю, когда картинки перед глазами меняются быстро. Мне не нравится поэтапное восхождение с акклиматизацией и рюкзаком на плечах. Выбегаю ранним утром налегке, беру с собой только «кошки». Возвращаюсь в этот же день назад, чтобы не накрыла горная болезнь и организм не понял, что произошло.

— Это ведь очень опасный и серьезный вид спорта… Почему он для Вас так притягателен?

— Интересно узнать, какие резервы организма во мне скрыты, поставить личные рекорды. А также развиваться в разных направлениях, не ограничиваясь в жизни исключительно научными исследованиями. Кстати, пребывание на большой высоте хорошо сказывается на всем организме. Поэтому спортсмены используют этот способ для тренировки выносливости и скорости. Ну и картинка, которая открывается на вершине перед глазами: невероятно яркое солнце, ослепительно белый снег. Там совсем другое небо, другoй воздух, другое все. Ощущение пребывания в иной реальности, особенно, когда ты там в первый раз.









О Родине

— Удается ли поддерживать связь с земляками?

— К сожалению, редко имею такую возможность. Много лет назад я был на юбилейном вечере встречи в Вороново — отложил занятия, дела на работе и приехал. Было приятно встретиться с друзьями по школе, одноклассниками… Очень тепло вспоминаю ту встречу. Если еще пригласят — приеду с огромным удовольствием…

— Скучаете по Родине?

— Ностальгия, конечно, есть, но не по точке на карте, а по родителям, родным, знакомым. Теперь центром притяжения и «местом встреч» (как, кстати, позиционируется Вроцлав) стал для меня этот город, где также живет и мой брат Александр с семьей. Родители приезжают к нам понянчить внуков. В остальное время мы общаемся по скайпу.

Уверен, что от моей деятельности и для Беларуси тоже есть плюсы и позитивные эффекты. Ведь небольшая часть моих исследований по регионалистике касалась развития трансграничного сотрудничества на польско-белорусском пограничье в рамках региональной политики Евросоюза. По мере возможности я помогаю своим землякам, чем могу: в июле с огромным удовольствием принимал на факультете в Еленей Гуре, где работаю, молодежь из Лиды и Вороново, читал для них лекцию. Мой знакомый организует такие выезды для молодежи с целью показать самые популярные польские достопримечательности.

— Юрий Янович, поделитесь Вашим «рецептом» успеха? Как успеть состояться в профессии, приносить пользу обществу и при этом жить полноценной жизнью?

— Как бы банально это ни звучало, надо брать от окружающего мира то лучшее, что он нам предлагает. Нужно хотеть учиться и работать. Для меня ярким примером является мой наставник, мэтр в науке — профессор Политехнического университета во Вроцлаве Тадеуш Зипсер. Это человек с мировым именем, титулованный ученый, известный польский градостроитель. После получения второго образования в Политехническом университете я остался там работать в какой-то мере из-за господина Зипсера, чтобы черпать от него мудрость и знания. Профессор уже много лет на заслуженном отдыхе, но сам факт выхода на пенсию для него ничего не значит. Он продолжает делать то, что любит: читает лекции в университете, публикует статьи, следит за научными явлениями в своей сфере. В общем, развивается дальше. Я бы хотел организовать свою жизнь на пенсии так же.

— Ваши пожелания землякам.

— Любите свою малую родину. На сегодняшний день не так важно, где мы живем. Важно, кем мы себя чувствуем, насколько мы помним свое прошлое, культурное и историческое наследие. Желаю всем больше путешествовать, чтобы, сравнивая, ценить еще больше то, что имеем.

Беседовала Ольга МЕЛЬКО.

Фото из архива Юрия ЛАДЫША.

__________________

*Пирамида Маслоу представляет собой модель человеческих потребностей, расположенных по уровню важности: физиологические потребности, безопасность, любовь и принадлежность, признание, самореализация (пятая ступень пирамиды). На пятой, последней, ступени находятся духовные потребности, выражающиеся в желании развиваться как личность, а также продолжать реализовывать свой потенциал.

