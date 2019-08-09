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Раздаем билеты на одну из самых крутых выставок гейм-индустрии

10.08.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 августа в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на косплей-выставку UniCon & Game Expo Minsk. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 августа.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке


Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов». Вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 5 парных билетов. Соответственно, победителей будет 5, каждый из них сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 15 августа, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 16 августа.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

С 6 по 8 сентября 2019 года в ТЛЦ «Глобус Парк» состоится VIII конвент фантастики, фэнтези, комиксов и III выставка-интерактив игровой индустрии UniCon & Game Expo.

Все и сразу: на три дня жители и гости Минска смогут погрузиться в мир фантастики, фэнтези, комиксов, настольных и компьютерных игр.

Что ждет посетителей в 2019 году:

— Выставка гейм-индустрии: стенды разработчиков игр, компьютерные бренды.

— Конференц-программа: семинары и мастер-классы, по разработке игр, анимации, 3D и 2D графике, рисовании на графических планшетах, презентации новинок.

— Турниры на киберспортивной площадке по Dota 2, и другим популярным дисциплинам. Трансляции с опытными комментаторами, возможность сразиться самому.

Когда: 6-8 сентября, 11.00.

Где: Глобус Парк.

Сколько: от 25 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Участие в розыгрышах

Ищите в «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Эти возможности доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на выставку-фестиваль

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Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
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10 августа в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на косплей-выставку UniCon & Game Expo...
 
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