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«Авангард» поинтересовался у жителей Будакошелевщины, собирают ли они грибы

10.08.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Для любителей собирать грибы настала горячая пора. Многие отправляются в лес не только, чтобы отдохнуть на природе, но и вдоволь запастись дарами леса.

Тем не менее, как показывает практика, собирать и употреблять в пищу грибы – это не только удовольствие, но и опасность. Например, в июле в Гомельской области ими отравились уже пять человек, причем все взрослые. Случаи отравления зафиксированы в Житковичском, Лельчицком районах и Гомеле.
«Авангард» поинтересовался у жителей Будакошелевщины, собирают ли они грибы, а также узнал, какими правилами они руководствуются, прежде чем положить лесные дары в корзинку.
Арсений ЛОСЕВ, 10 лет:

«Авангард» поинтересовался у жителей Будакошелевщины, собирают ли они грибы

– В лес за грибами хожу с дедушкой и бабушкой с восьми лет. Грибным хитростям меня научила бабушка Валя, которая в этом деле большой специалист. Поэтому, если сомневаюсь, съедобный гриб или нет, первым делом спрашиваю у нее. А вообще, мне больше нравится собирать грибы, чем их кушать, ведь бывать в лесу – это здорово!
Михаил БРАТИКОВ и Александр ЯНЧЕНКО, пенсионеры:

«Авангард» поинтересовался у жителей Будакошелевщины, собирают ли они грибы

– Мы не только заядлые грибники, но еще охотники и рыболовы. Поэтому все, что связано с лесом, для нас очень близко, ведь там мы проводим много времени. Грибы собираем уже более сорока лет и ни разу в нашей практике случаев отравления не было. В этом деле мы настоящие профессионалы. В нынешний сезон уже успели запастись грибочками. Пополнили домашними заготовками не только свои закрома, но и детей, которые с большим удовольствием ими лакомятся. За столько лет грибного стажа хорошо научились разбираться в грибах, где самое главное – не нарваться на бледную поганку. Предпочитаем собирать белые грибы, боровички, подосиновики, а также маслята, из которых наши хозяйки готовят найвкуснейшую солянку.
Ольга ПОПКОВА, пенсионерка:

«Авангард» поинтересовался у жителей Будакошелевщины, собирают ли они грибы

– Блюда из грибов очень люблю, хотя в лес за ними уже давно не хожу, сейчас предпочитаю заниматься приусадебным участком и выращиванием овощей. Раньше с большим удовольствием отправлялась за грибами вместе с супругом, который знал все грибные места, хорошо в них разбирался и отлично ориентировался в лесу. Чтобы не отравиться грибами, советую быть внимательными и не брать те, в безопасности которых вы не уверены. Лучше уж принести домой небольшое лукошко даров природы, чем рисковать своим здоровьем.
Ольга МАРЦЕЛЕВА
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Теги: Гомель
 
 
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Для любителей собирать грибы настала горячая пора. Многие отправляются в лес не только, чтобы отдохнуть на природе, но и вдоволь запастись дарами леса. ...
 
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