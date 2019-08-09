В Италии пьяный белорус ехал с голыми колесами на фуре

Инцидент произошел в минувшую субботу на главной улице Ольджате-Комаско (Ломбардия). Грузовик с литовскими номерами петлял по дороге. В какой-то момент в машине взорвались колеса, однако водителя это не смутило, и он продолжил движение, несмотря на то машина соприкасалась с асфальтом ободами, сообщает издание ciaocomo.it.

Большегруз удалось заблокировать правоохранителям. За рулем находился белорус. Мужчина был пьян: уровень алкоголя в крови в пять раз превысил допустимую норму.