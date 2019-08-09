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В Италии пьяный белорус ехал с голыми колесами на фуре

10.08.2019 10:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Италии пьяный белорус ехал с голыми колесами на фуре
www.ciaocomo.it / Фото из открытых источников

Инцидент произошел в минувшую субботу на главной улице Ольджате-Комаско (Ломбардия). Грузовик с литовскими номерами петлял по дороге. В какой-то момент в машине взорвались колеса, однако водителя это не смутило, и он продолжил движение, несмотря на то машина соприкасалась с асфальтом ободами, сообщает издание ciaocomo.it.

Большегруз удалось заблокировать правоохранителям. За рулем находился белорус. Мужчина был пьян: уровень алкоголя в крови в пять раз превысил допустимую норму.

У нарушителя изъяли права, но, поскольку в результате поездки никто не пострадал, задерживать не стали. А вот фуру отогнали на стоянку. 

В Италии пьяный белорус ехал с голыми колесами на фуре
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Теги: Витебск
 
 
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По счастливой случайности фура, находящаяся в аварийном состоянии, не задела пешеходов и другие транспортные средства.
 
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