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В Италии пьяный белорус ехал с голыми колесами на фуре
10.08.2019 10:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
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Инцидент произошел в минувшую субботу на главной улице Ольджате-Комаско (Ломбардия). Грузовик с литовскими номерами петлял по дороге. В какой-то момент в машине взорвались колеса, однако водителя это не смутило, и он продолжил движение, несмотря на то машина соприкасалась с асфальтом ободами,
Большегруз удалось заблокировать правоохранителям. За рулем находился белорус. Мужчина был пьян: уровень алкоголя в крови в пять раз превысил допустимую норму.
У нарушителя изъяли права, но, поскольку в результате поездки никто не пострадал, задерживать не стали. А вот фуру отогнали на стоянку.
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По счастливой случайности фура, находящаяся в аварийном состоянии, не задела пешеходов и другие транспортные средства.
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